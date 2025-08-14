Τα short videos βλάπτουν τον εγκέφαλο πιο πολύ από το αλκοόλ - Αλήθεια, εμείς πότε θα ανησυχήσουμε;

Ζούμε στην “εποχή της οθόνης”, της γρήγορης και συνεχώς αυξανόμενης πληροφορίας, που στο τέλος της ημέρας βλάπτει τον εγκέφαλό μας. Ο εθισμός στον διαδικτυακό κόσμο ίσως είναι ο νέος “εχθρός” της υγείας μας.

Ξυπνάς, κλείνεις ξυπνητήρι και ποια είναι η αμέσως επόμενη κίνησή σου; Ανοίγεις Instagram και Tik Tok για να χαζέψεις βιντεάκια μέχρι να το πάρεις απόφαση, να σηκωθείς από το κρεβάτι. Το κινητό αποτελεί προέκταση του χεριού μας και πλέον σε κάθε περίοδο παύσης, αναμονής ή χαλάρωσης, είναι δεδομένο πως θα χαθούμε μέσα στον κόσμο των short videos, που εμφανίζονται στην οθόνη μας το ένα μετά το άλλο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων. Αλήθεια, ποια ήταν η τελευταία ημέρα που δεν χάζεψες ούτε ένα Tik Tok βίντεο, Instagram Reel ή Youtube Short; Στοιχηματίζω πως έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε.

Είναι δεδομένο πια πως η ζωή μας μοιράζεται μεταξύ του πραγματικού κόσμου και του διαδικτυακού. Τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ακόμα κι αν εμείς οι ίδιοι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Υπάρχουν στιγμές που τα «ταπ ταπ» γίνονται τόσο αυθόρμητα και γρήγορα, που ούτε καταλαβαίνουμε πώς βρεθήκαμε να χαζεύουμε ακόμα ένα βίντεο στο Tik Tok. Πάλι και πάλι. Και όσο εμείς απολαμβάνουμε να κάνουμε σκρολ στο κινητό μας - κάποιες ημέρες ίσως και για ώρες - ο εγκέφαλός μας επιβαρύνεται και φθείρεται. Αλήθεια, θα συνεχίσουμε να το αγνοούμε ή (επιτέλους) θα ανησυχήσουμε λίγο για την υγεία μας; Δεν είμαι σίγουρη.

Τα short videos δεν είναι όσο αθώα πιστεύεις. Ναι, όντως

Νευροεπιστήμονες αποφάσισαν να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις του εγκεφάλου μας, όταν χανόμαστε μέσα στις διαδικτυακές πλατφόρμες, παρακολουθώντας ολιγόλεπτα βίντεο, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε το βράδυ, λίγο πριν τον ύπνο. Και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν, πρέπει να επιστήσει την προσοχή μας και να μας βάλει σε σκέψεις σχετικά με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να ζούμε και να επιτρέπουμε στην τεχνολογία να υπάρχει στη ζωή μας. Ναι, τα short videos βλάπτουν την υγεία του εγκεφάλου μας και, μάλιστα, η ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν είναι πέντε φορές χειρότερη από αυτή που προκαλεί η τακτική κατανάλωση αλκοόλ. Μήπως τώρα να σκεφτούμε ξανά πόσο κολλημένοι είμαστε με τα βιντεάκια στα social media;

Όπως διαπίστωσαν, η ακατάπαυστη παρακολούθηση μικρών σε διάρκεια βίντεο μειώνει την ικανότητά μας στη συγκέντρωση, στην παρατήρηση και στην προσεκτική μελέτη, αφού ο εγκέφαλός μας έχει μάθει ποια να λαμβάνει την πληροφορία σε μερικά δευτερόλεπτα και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Σε αντίθεση με ένα κρύωμα ή τον πονοκέφαλο, αυτή η ζημιά που προκαλούμε με απόλυτη συνείδηση στον εαυτό μας, δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Επίσης, τα short videos χειροτερεύουν τη μνήμη μας και αποτελούν εμπόδιο στον έλεγχο των παρορμήσεων, γεγονός που επηρεάζει γενικότερα τον χαρακτήρα μας.

Παρ’ όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να μην εστιάζουμε στους κινδύνους - που είναι πια επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν - και να βολευόμαστε σε μια κατάσταση που, ναι, στο τέλος της ημέρας βλάπτει την υγεία μας και φθείρει την αντίληψη και τη μνήμη μας. Πράγματι, η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητά μας, όμως, αν χαθεί το μέτρο, χάνεται κάθε καλό που μπορεί να προσφέρει. Ναι, οι κίνδυνοι είναι πιο σοβαροί απ’ όσο πιστεύαμε - τουλάχιστον οι περισσότεροι - και θα κάναμε ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό μας, αν λαμβάναμε σοβαρά υπόψη μας όλα όσα υποστηρίζει η νευροεπιστήμη. Είναι μια αρχή και αυτή.