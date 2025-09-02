Ο χρόνος που περνάς στο ντους μαρτυρά αν νιώθεις ή όχι μοναξιά - Νέα έρευνα από το Γέιλ

Η επιστημονική μελέτη υποστηρίζει πως η παρατεταμένη διάρκεια του ντους μας και η αυξημένη θερμοκρασία του νερού συνδέονται με υψηλά επίπεδα μοναξιάς.

Έχεις σκεφτεί ποτέ πως ο χρόνος που περνάς στο ντους μπορεί να σημαίνει περισσότερα για τον εαυτό σου από μια στιγμή χαλάρωσης, ηρεμίας και καθαρότητας; Και όχι, δεν εννοούμε ότι έχεις την απαραίτητη ηρεμία να αναπτύξεις τους συλλογισμούς σου, αλλά κάτι βαθύτερο. Η διάρκεια του ντους σου ίσως να φανερώνει την ψυχική και κοινωνική κατάσταση που βιώνεις - ακόμα κι αν εσύ δεν είσαι σε θέση να το συνειδητοποιήσεις.

Μία πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γέιλ, διαπίστωσε πως ο χρόνος που περνάμε μόνοι στη μπανιέρα μας, ενώ κάνουμε ντους, μαρτυρά, αν νιώθουμε ή όχι μοναξιά. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της έρευνας υποστηρίζει πως όση περισσότερη ώρα βρίσκεσαι κάτω από το νερό και όσο πιο θερμό είναι αυτό τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό μοναξιάς που νιώθεις.

Πώς ο χρόνος που περνάς στο ντους σου συνδέεται με τη μοναξιά

Μπορεί η σύνδεση μεταξύ μοναξιάς και μπάνιου να είναι απρόσμενη, ωστόσο οι αρμόδιοι ανέλυσαν πώς ακριβώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 51 συμμετέχοντες ηλικίας 18 με 45 ετών κλήθηκαν να καταγράψουν τις συνήθειες της καθημερινότητάς τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη ζωή τους και να αποκαλύψουν τη συχνότητα και τη διάρκεια του μπάνιου τους, αλλά και τη θερμοκρασία του νερού.

Όπως προέκυψε, τα άτομα ένιωθαν μοναξιά σε μεγάλο βαθμό έκαναν κατά 23% περισσότερα ντους σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Παράλληλα, αποδείχτηκε πως όσο πιο απομονωμένοι ένιωθαν τόσο περισσότερο έμεναν κάτω από το ζεστό νερό. Η προτίμηση στη ζεστή θερμοκρασία του νερού οφείλεται, σύμφωνα με τη μελέτη, στο γεγονός ότι λειτουργεί ως υποκατάστατο της ανθρώπινης σύνδεσης και παρέχει μια προσωρινή ανακούφιση από την κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση.

Η ζεστασιά του νερού μπορεί να αντικαταστήσει - σε έναν βαθμό - την ασφάλεια, την ηρεμία και το ενδιαφέρον που νιώθουμε, όταν συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Το αίσθημα της μοναξιάς μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Ακόμα κι αν δεν πιστεύουμε πως νιώθουμε μόνοι, αυτά τα σημάδια μαρτυρούν αθόρυβα τη μεγάλη αλήθεια.

Η μοναξιά αποτελεί ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα για την πλειονότητα των ανθρώπων πάνω σε αυτόν τον πλανήτη και σίγουρα, ένας ειδικός μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε όσους νιώθουν να βρίσκονται στο κενό.