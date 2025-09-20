Η στάση του σώματός σου λέει περισσότερα για σένα από ό,τι νομίζεις - Τι παρατηρούν οι άλλοι

Η στάση του σώματος είναι ικανή να επηρεάσει μέχρι και τον εσωτερικό κόσμο.

Ο τρόπος που καθόμαστε «μιλάει» συχνά πιο δυνατά από τα λόγια μας. Από τη στάση της πλάτης μέχρι τη θέση των ποδιών, το σώμα μας στέλνει σιωπηλά μηνύματα για το πώς αισθανόμαστε, πώς μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι ακόμα και θέματα που αφορούν την υγεία μας. Σύγχρονες έρευνες αποκαλύπτουν ότι η στάση του καθίσματος επηρεάζει όχι μόνο την εντύπωση που δίνουμε αλλά και την ψυχολογία μας.

Όταν η στάση σώματος αποκαλύπτει διάθεση και αυτοπεποίθηση

Μελέτες έχουν δείξει ότι η όρθια στάση, με ίσια πλάτη και κεφάλι ψηλά, σχετίζεται με καλύτερη διάθεση και ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών. Αντίθετα, όταν καθόμαστε σκυφτοί, τείνουμε να θυμόμαστε περισσότερες αρνητικές σκέψεις και να βιώνουμε χαμηλότερη αυτοεκτίμηση. Έτσι, η στάση μας δεν επηρεάζει μόνο την εικόνα που προβάλλουμε, αλλά και το πώς αισθανόμαστε εσωτερικά.

Τι βλέπουν οι άλλοι

Όταν κάθεστε ίσια, η εικόνα που προβάλλετε είναι αυτή ενός ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους. Οι γύρω σας το μεταφράζουν ως σοβαρότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Μια σκυφτή πλάτη, όμως, μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή κόπωση, ενώ το κάθισμα με το σώμα γερμένο πίσω συχνά μεταφέρει χαλαρότητα που κάποιες φορές μοιάζει με αδιαφορία. Ακόμη και οι υπερβολικά χαλαρές στάσεις, όπως τα πόδια πάνω στο τραπέζι, δίνουν σήμα άνεσης αλλά μπορεί να θεωρηθούν αλαζονικές ή αντιεπαγγελματικές.

Στη δουλειά όλα μετράνε

Σε μια επαγγελματική συνάντηση ή σε μια συνέντευξη, η στάση που θα επιλέξετε μπορεί να καθορίσει την εντύπωση πριν καν ανοίξετε το στόμα σας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μελέτες στον χώρο της ιατρικής επικοινωνίας δείχνουν πως οι ασθενείς εμπιστεύονται περισσότερο τους γιατρούς που κάθονται απέναντί τους αντί να στέκονται όρθιοι. Η στάση αυτή μεταφράζεται ως ενδιαφέρον, αφοσίωση και διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία.

Η στάση αλλάζει και εσάς

Το εντυπωσιακό είναι ότι η στάση δεν επηρεάζει μόνο τους άλλους αλλά και εμάς τους ίδιους. Όταν καθόμαστε ίσια, το σώμα στέλνει σήμα αυτοπεποίθησης και το μυαλό ανταποκρίνεται με καλύτερη διάθεση και λιγότερο στρες. Η κακή στάση, από την άλλη, μας κάνει να νιώθουμε πιο βαρείς ψυχολογικά και σωματικά, επιβαρύνοντας τη μέση, τον αυχένα και τη γενικότερη υγεία μας.

Μια μικρή αλλαγή, μεγάλη διαφορά

Η καλή στάση δεν σημαίνει ακαμψία ούτε υπερβολική προσπάθεια. Αρκεί να διατηρείς τη φυσιολογική καμπύλη της πλάτης, να κρατάς το κεφάλι ευθυγραμμισμένο με τους ώμους και να αφήνεις το σώμα να αναπνέει άνετα. Όσο πιο συχνά το θυμάσαι, τόσο πιο φυσικό θα σου γίνει. Και μην ξεχνάς ότι κάθε πλαίσιο έχει τις δικές του ανάγκες: στο γραφείο ή σε μια συνέντευξη χρειάζεται πιο όρθια στάση, ενώ σε φιλικές συναντήσεις μπορείς να χαλαρώσεις περισσότερο.