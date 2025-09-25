10 συνήθειες που πρέπει να αντιγράψεις σήμερα, αν θέλεις να γίνεις βασιλιάς του ζεν
JTeam
25 Σεπτεμβρίου 2025
Η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι που ζουν στον 21ο αιώνα - ειδικά την τελευταία 15ετία - έχουν πολλούς λόγους να νιώθουν άγχος, στρες και φόβο για το μέλλον. Οι συνθήκες της κοινωνίας, οι υπερβολικές απαιτήσεις - τόσο από το επαγγελματικό περιβάλλον όσο και από τον ίδιο τον εαυτό τους - δεν τους βοηθούν να ηρεμήσουν. Οι προκλήσεις είναι ασταμάτητες και οι «πίστες» που πρέπει να περάσουν όλο και πιο δύσκολες. Άλλες φορές, καταφέρνουν να βγουν αλώβητοι μέσα από τον λαβύρινθο της ημέρας, ενώ άλλες, φέρουν ψυχικά σημάδια. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αν και μόνο αν μπορέσουν να αλλάξουν συνήθειες και τον τρόπο που βλέπουν και διαχειρίζονται όσα συμβαίνουν γύρω τους, τότε θα καταφέρουν να επαναφέρουν τη γαλήνη στη ζωή τους.
Για παράδειγμα, μερικοί από τους πιο ήρεμους και ψυχικά υγιείς ανθρώπους έχουν φροντίσει να δομήσουν την καθημερινότητά τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν χώρο και χρόνο στις ανάγκες τους. Παρά τον πανικό που επικρατεί γύρω τους, δεν χάνουν την ψυχραιμία και τον στόχο τους. Όσο μεγάλη κι αν είναι η λίστα με τα tasks, εκείνοι θα βρουν τον τρόπο να δραπατεύσουν από τις συνεχόμενες υποχρεώσεις και να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα, προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες αναπνοές. Η κάθε ημέρα τους είναι γεμάτη όμορφες συνήθειες που τους κρατούν προσγειωμένους και συνδεδεμένους με τον εσωτερικό κόσμο τους. Αν, λοιπόν, νιώθεις την ανάγκη να πάρεις στα χέρια σου ξανά τον έλεγχο της ζωής σου και να ζήσεις θυμηθείς πώς είναι να ζεις ξέγνοιαστα, ακολούθησε το μονοπάτι τους.
Οι συνήθειες που επαναφέρουν την ηρεμία στην καθημερινότητά σου
- 1. Ξεκινούν την ημέρα τους με λίγες βαθιές αναπνοές, ώστε να ενεργοποιήσουν το σώμα τους - εσωτερικά και εξωτερικά.
- 2. Φροντίζουν μέσα στην ημέρα τους να ακούνε μουσική - έστω και για μερικά λεπτά.
- 3. Ανάβουν κεριά «φτιάχνοντας» την ατμόσφαιρα που τους περιβάλλει.
- 4. Περνούν χρόνο στη φύση. Από έναν απλό περίπατο μέχρι μια βόλτα στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Δεν παραλείπουν να περπατούν ξυπόλυτοι, απολαμβάνοντας τη γείωση.
- 5. Μένουν μακριά από τοξικούς ανθρώπους, χαοτικές καταστάσεις, κακοπροαίρετες συμπεριφορές. Αναζητούν το καλό παντού γύρω τους.
- 6. Φτιάχνουν τακτικά λίστες, σημειώνοντας τα πράγματα, για τα οποία είναι ευγνώμονες. Από έναν άνθρωπο μέχρι μια καλή κουβέντα ή μια ευχάριστη είδηση.
- 7. Μοιράζονται τους προβληματισμούς τους, ελαφραίνοντας τον εσωτερικό κόσμο τους. Δεν επιτρέπουν στις αρνητικές σκέψεις να τους κυριαρχούν.
- 8. Πορεύονται με γνώμονα το συναίσθημα, κάνοντας επιλογές ζωής που θα τους προσφέρουν χαρά. Καμία τακτική, κανένα σχέδιο, κανένα συμφέρον δεν κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις τους.
- 9. Προσπαθούν να εστιάζουν στη στιγμή που ζουν, γεμίζοντας το παρόν τους με όμορφες εικόνες, σκέψεις, συζητήσεις. Ναι, μεν, κάνουν όνειρα, όμως δεν χάνουν ποτέ την αίσθηση του χρόνου.
- 10. Δεν πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Προσπαθούν να κρατούν την ψυχραιμία τους - ακόμα κι αν όλα γύρω τους είναι κρίσιμα. Δεν είναι εύκολο, ωστόσο η εσωτερική δύναμη και η στοχοπροσήλωσή τους τούς βοηθούν να πετύχουν.
Έρευνες, συμβουλές και tips για σώμα, ψυχή και μυαλό σε ισορροπία - Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.
Διαβάζονται Τώρα
- Ένας επίπονος κύκλος ολοκληρώνεται γι’ αυτά τα 3 ζώδια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
- Είσαι single; 5 λόγοι που πρέπει να χαίρεσαι γι’ αυτό, σύμφωνα με την επιστήμη
- Η Ιαπωνία δεν σταματά να μας εκπλήσσει: Δημιούργησε χώρους κλάματος, όπου άνδρες βλέπουν ταινίες μαζί σου και σκουπίζουν ακόμα και τα δάκρυά σου