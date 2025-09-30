3 φράσεις που πρέπει να σταματήσεις να λες, γιατί σε υποβαθμίζουν ως επαγγελματία

Αυτές οι φράσεις μειώνουν την αξιοπιστία σου ως επαγγελματία και δημιουργούν αμφιβολίες στους ανθρώπους που συνεργάζεσαι / συναναστρέφεσαι.

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαχωρίζει την προσωπική ζωή από το επαγγελματικό περιβάλλον. Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, κινείσαι και στέκεσαι στον χώρο της δουλειάς σου, είναι δεδομένο πως θα επηρεάσει την εικόνα που έχουν οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες ή οι πελάτες για εσένα. Από την πιο μικρή κίνηση μέχρι την πιο απλή ατάκα είναι πολύ εύκολο να προκαλέσεις λάθος εντυπώσεις ή να δώσεις αφορμές για σχολιασμούς σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείς ένα σωστό επαγγελματικό προφίλ, τηρώντας βασικούς κανόνες και κώδικες.

Υπάρχουν φορές, βέβαια, που όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε, ορισμένες φράσεις έχουν διττή σημασία και έτσι είναι εύκολο να παρεξηγηθούμε. Αυτές οι φράσεις, μπορεί φαινομενικά να είναι αθώες, όμως στην πραγματικότητα μαρτυρούν πολλά για εμάς τους ίδιους τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Σε αυτό το άρθρο, θα εστιάσουμε στο κομμάτι της δουλειάς, εξηγώντας σου, γιατί πρέπει να σταματήσεις να χρησιμοποιείς τρεις συγκεκριμένες φράσεις. Σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τρόπους, αλλά με μια λάθος τακτική, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή σου.

3 φράσεις που πρέπει να αποφεύγεις στον χώρο της δουλειάς σου

«Θα πάρει λίγο χρόνο»

Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αυτή τη φράση συνήθως έχουν ευγενική πρόθεση και καλή διάθεση. Σέβονται τον χρόνο των άλλων και προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας, όμως, αυτή η φράση δημιουργεί προσδοκίες και δίνει ελπίδες, γεγονός που δεν είναι πάντοτε καλό. Όταν πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα ή μια δύσκολη υπόθεση, αυτή η φράση είναι «κενή», αφού στην πραγματικότητα ούτε εσύ γνωρίζεις πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να λυθεί αυτό το θέμα. Μια μη ρεαλιστική προσέγγιση χρόνου μπορεί να ενοχλήσει ή να απογοητεύσει τον άνθρωπο που στέκεται απέναντί σου.

«Μην ανησυχείς. Αν δεν βγει, δεν βγήκε»

Αυτή η φράση χρησιμοποιείται όπως ο πυροσβεστήρας σε μια φωτιά. Στόχος της είναι να ηρεμήσει τα πνεύματα, να κατευνάσει τους τόνους και να χαλαρώσει τους ανθρώπους. Ωστόσο, η έκβαση δεν είναι πάντα η αναμενόμενη. Για την ακρίβεια, διατυπώνοντας αυτή τη φράση, είναι σαν να προδιαθέτεις τον συνάδελφο / πελάτη για τη μη υλοποίηση της επιθυμίας του. Με άλλα λόγια, τοποθετηθείς την επιθυμία του στο τέλος της λίστας, υποβαθμίζοντας την ανάγκη του, γεγονός που δημιουργεί μια αρνητική αύρα γύρω από το όνομά σου.

«Δεν είμαι ειδικός, αλλά…»

Γι’ αυτή τη φράση δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Όταν μιλάς για τον εαυτό σου, λέγοντας πως «δεν είσαι ειδικός» είναι σαν να τον μειώνεις, σαν να τον υποβαθμίζεις, προτρέποντας τους άλλους να μην σε εμπιστευτούν. Από τη στιγμή που θα τη διατυπώσεις, έχεις δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα για τον ίδιο τον εαυτό σου.

