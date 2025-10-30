Αυτά είναι τα χόμπι που μπορούν να κρατήσουν τον εγκέφαλό σου σε εγρήγορση, σύμφωνα με έρευνα

Μια νέα διεθνής έρευνα, δημοσιευμένη στο Nature Communications, δείχνει ότι τα χόμπι, από τη ζωγραφική και τη μουσική, μέχρι τον χορό – ακόμα και τα video games - μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα εγκεφαλικής δραστηριότητας από 1.240 άτομα σε 13 χώρες, δημιουργώντας ένα είδος «βιολογικού ρολογιού» του εγκεφάλου.

Στη συνέχεια, εξέτασαν 232 ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων εμπειρίας σε τέσσερις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, το ταγκό, τη μουσική, τη ζωγραφική και τα παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο.

Το αποτέλεσμα; Όσο πιο ενεργά και δημιουργικά ήταν τα άτομα, τόσο πιο νεανικός φαινόταν ο εγκέφαλός τους. Οι χορευτές ταγκό είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά, οι εγκέφαλοί τους έδειχναν έως και επτά χρόνια νεότεροι σε σχέση με τη βιολογική τους ηλικία και, σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Agustín Ibáñez, αυτό πιθανότατα οφείλεται στον συνδυασμό κίνησης, ρυθμού και πνευματικού συντονισμού που απαιτεί ο συγκεκριμένος χορός.

Μπορούν τα χόμπι να κρατήσουν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση;

Όπως διαπιστώθηκε μέσα από την έρευνα, ακόμη και η σύντομη ενασχόληση με μια δημιουργική δραστηριότητα, όπως λίγες ώρες εξάσκησης σε ένα μουσικό όργανο, κάποια gaming sessions ή λίγες ώρες ζωγραφικής, μπορούν να ενισχύσουν τις νευρωνικές συνδέσεις και να βελτιώσουν τη γνωστική λειτουργία.

Όπως εξηγεί στο marthastewart.com ο Carlos Coronel, ερευνητής στο Trinity College του Δουβλίνου, οι μαθητευόμενοι είδαν όφελος μέσα από σύντομα δημιουργικά trainings, ακόμη και όσοι έπαιξαν StarCraft II παρουσίασαν πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου και καλύτερη επίδοση στα τεστ μνήμης και σκέψης.

Με άλλα λόγια, η δημιουργικότητα δεν είναι απλώς ένας τρόπος έκφρασης ή χαλάρωσης, είναι μια μορφή πνευματικής άσκησης, εξίσου σημαντική με τη σωματική. Οι επιστήμονες προτείνουν πλέον να βλέπουμε τη δημιουργία όπως βλέπουμε τη διατροφή ή τη φυσική άσκηση και, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ibáñez, «οι κοινωνίες μας πρέπει να ξαναφανταστούν τι σημαίνει υγιής γήρανση, όχι μόνο μέσα από την ιατρική, αλλά και μέσα από την τέχνη, τη φαντασία και το παιχνίδι.