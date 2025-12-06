Πόσο συχνά πλένεις τις πετσέτες των χεριών; Μάλλον, όχι όσο θα έπρεπε

Οι πετσέτες που σκουπίζουμε τα χέρια μας, μπορούν να μετατραπούν σε μεγάλες εστίες μικροβίων. Τι πρέπει να προσέχουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ένα από τα ερωτήματα που δεν κάνουμε συχνά στον εαυτό μας, αλλά μάλλον θα έπρεπε, είναι πόσο συχνά πρέπει να πλένουμε τις πετσέτες που σκουπίζουμε τα χέρια μας. Είτε το έχουμε συνειδητοποιήσει είτε όχι, αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού πλένει αρκετές φορές τα χέρια του μέσα στην ημέρα, τηρώντας τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Η επόμενη σκέψη που πρέπει να κάνουμε, είναι η εξής: πόσο καθαρή παραμένει η πετσέτα, μετά τις χρήσεις απ’ όλη την οικογένεια; Μήπως αντί να στεγνώνουμε τα χέρια μας μετά το πλύσιμο, τα γεμίζουμε με μικρόβια; Και, τελικά, κάθε πότε πρέπει να τις αλλάζουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής για όλα τα μέλη της οικογένειας; Οι ειδικοί έχουν απάντηση και εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να τους αγνοήσουμε.

Κάθε πότε πρέπει να πλένεις τις πετσέτες των χεριών σου

Η ειδικός σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής, Μαντελίν Μίλερ, υποστηρίζει πως οι πετσέτες χεριών πρέπει να αλλάζονται μία με δύο φορές την εβδομάδα. Το ιδανικότερο σενάριο, μάλιστα, είναι ο καθένας να έχει τη δική του πετσέτα, αλλάζοντάς τη με συνέπεια στο τέλος κάθε εβδομάδας. Σε περίπτωση που έρθουν καλεσμένοι στο σπίτι μας, καλό θα ήταν να έχουν μια διαφορετική πετσέτα χεριών για λόγους - προφανώς - υγιεινής.

Ωστόσο, εξίσου σημαντικό με τη συχνότητα αλλαγής είναι και ο σωστός τρόπος πλυσίματος των πετσετών. Ακόμη και αν αλλάζονται συχνά, αν δεν καθαρίζονται σωστά και αποτελεσματικά, τα μικρόβια παραμένουν, αφού έχουν την τάση να επιβιώνουν στις ίνες του υφάσματος. Οι ειδικοί προτείνουν οι πετσέτες να πλένονται στους 60 βαθμούς Κελσίου, σε θερμοκρασία αρκετά υψηλή, ώστε να εξοντωθούν τα περισσότερα βακτήρια.

Χρήσιμο είναι, επίσης, να χρησιμοποιούμε ένα καλό απορρυπαντικό, το οποίο να περιέχει μη βλαβερά για το δέρμα, αλλά αποτελεσματικά συστατικά. Επί πρόσθετα, είναι καλό να θυμόμαστε, πως το πλυντήριο ρούχων δεν πρέπει υπερφορτώνεται, διότι με αυτόν τον τρόπο οι πετσέτες δεν ξεπλένονται σωστά, ούτε παίρνουν αέρα κατά τη διάρκεια της πλύσης.

freepik

Και συνεχίζουμε τώρα, με το τι πρέπει να κάνουμε μετά το πλύσιμο του πλυντηρίου. Αρχικά, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να στεγνώνουν τελείως, είτε σε στεγνωτήριο είτε σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. Η υγρασία είναι το τέλειο περιβάλλον για πολλαπλασιασμό μικροβίων, επομένως μια μισοστεγνωμένη πετσέτα μπορεί να αναπτύξει δυσάρεστες οσμές και μικροοργανισμούς πολύ γρήγορα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγουμε τη χρήση μαλακτικού, καθώς μειώνει την απορροφητικότητα της πετσέτας με τον καιρό.

Η φροντίδα των πετσετών δεν είναι απλά θέμα καθαριότητας, αλλά και υγείας. Λίγη συνέπεια στο πλύσιμο και στους σωστούς κανόνες χρήσης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας και στην προστασία της οικογένειας από ανεπιθύμητα μικρόβια. Με μικρές, απλές κινήσεις, μπορούμε να διατηρούμε τις πετσέτες μας πραγματικά καθαρές - και τα χέρια μας καθαρότερα.

