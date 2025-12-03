5 τρόποι για να μάθεις στους ανθρώπους να σε σέβονται - Πώς να βάλεις τα όριά σου

Ο σεβασμός πρέπει να είναι απαραβίαστο δικαίωμα του καθενός. Ακόμα κι όταν, όμως, κάποιος δείχνει ασέβεια, είναι σημαντικό να τον επαναφέρουμε στη θέση του.

Όσο καλή διάθεση κι αν έχουμε τα πρωινά, είναι πολύ εύκολο αυτή να χαλάσει με το που περάσουμε το κατώφλι του σπιτιού μας. Ένας αγενής οδηγός στον δρόμο προς το γραφείο, ένας τοξικός συνάδελφος, ένας φίλος που μας στενοχώρησε, ένας πελάτης που εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη μας, είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που μπορούν να «απαγάγουν» το χαμόγελο από τα χείλη μας. Την εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και όλα μοιάζουν εφικτά, οι άνθρωποι ξεχνούν κάτι βασικό: να σέβονται.

Όντες μέλη μιας κοινωνίας, που αποτελείται από νόμους και κανόνες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η ελευθερία μας τελειώνει εκεί ακριβώς που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση κάποιες φορές, να ξεχνάμε στο σπίτι τους καλούς τρόπους και να συμπεριφερόμαστε με αγένεια, ασέβεια, υπεροψία και εγωισμό. Η ανάγκη μας να φανούμε καλύτεροι, η ανασφάλεια που πολλές φορές κυριαρχεί και η απειλή της σύγκρισης είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους, που ένας άνθρωπος παύει να είναι ευγενικός. Η λέξη «σεβασμός» χάνεται από το λεξιλόγιό του.

Αν, λοιπόν, νιώθεις πως περιτριγυρίζεσαι από τέτοιους ανθρώπους, ήρθε η ώρα να βάλεις μια τελεία. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως υπάρχουν 5 «αθόρυβοι» τρόποι, που μπορούν να διδάξουν στους άλλους τον σεβασμό - χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πράξεις. Ακολουθεί η λίστα με όσα πρέπει να εφαρμόσεις.

Πώς να κάνεις τους άλλους να σε σέβονται

1. Μην δίνεις δεύτερες (και τρίτες) ευκαιρίες: Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σύμφωνα με όσα επιτρέπεις και όχι σύμφωνα με όσα λες. Όταν δίνεις συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες, καταλαβαίνουν πως είσαι εντάξει με το να πληγώνεσαι. Μπορεί να μην αρθρώσεις λέξη, ωστόσο οι πράξεις σου άλλα μαρτυρούν. Τη στιγμή που σταματάς να ανέχεσαι όσα σε ενοχλούν, ξαναγράφεις την ιστορία.

2. Θέσε όρια και πράξεις τα λόγια σου: Απομάκρυνε από τη ζωή σου τους τοξικούς ανθρώπους και δώσε χώρο σε όσους σου προσφέρουν χαρά. Ύψωσε τείχη και προστάτεψε τον εαυτό σου από τον αρνητισμό και τα κακόβουλα σχόλια. Όσο και να σέβεσαι τους ανθρώπους γύρω σου, είναι σημαντικό να εκτιμάς περισσότερο τον εαυτό σου.

3. Μην λες «ναι», όταν το σώμα σου φωνάζει «όχι»: Πολλοί από εμάς, μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε χατίρια, να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους που δεν το αξίζουν και να θέσουμε το καλό μας σε δεύτερη μοίρα για χάρη κάποιου άλλου. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, το στόμα μπορεί να απαντά καταφατικά, ωστόσο όλο το σώμα θέλει να τρέξει. Είναι σημαντικό να το ακούσεις και να πράξεις αναλόγως.

4. Πες την αλήθεια, χωρίς φόβο. Αγνόησε τα συμφέροντα και τις αδυναμίες: Η αλήθεια σου είναι το σημαντικότερο όπλο σου. Μοιράσου τις σκέψεις σου, παρουσίασε τα επιχείρηματά σου και αντιμετώπισε όσους σε μειώνουν, κοιτώντας τους στα μάτια. Πες ό,τι σκέφτεσαι, αδιαφορώντας για το ποια θα είναι η μελλοντική σχέση σας. Αυτό έπρεπε να είναι και δικό του πρόβλημα.

5. Μάθε να φεύγεις: Δεν είναι εύκολο, ωστόσο είναι εφικτό. Όταν η τοξικότητα κυριαρχεί και τα όρια ξεπερνιούνται, είναι η στιγμή που πρέπει να βάλεις μία τελεία. Μην ζητήσεις εξηγήσεις, μην προσπαθήσεις να καταλάβεις. Απλώς φύγε.