5 πράγματα που πρέπει να κάνεις αποβραδίς, για να είσαι χαρούμενος το πρωί, σύμφωνα με τους sleep experts

Το πρόγραμμα - ακόμα και πριν τον ύπνο - θα σε δικαιώσει την επόμενη ημέρα.

Σίγουρα έχεις παρατηρήσει πως τα βράδια που δεν κοιμάσαι καλά, σου «κοστίζουν» την επόμενη ημέρα. Ο κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να επηρεάσει στο μέγιστο την καθημερινότητά μας τόσο πνευματικά όσο και πρακτικά. Η κόπωση, η δυσκολία στη συγκέντρωση, ο πονοκέφαλος, η έλλειψη οργάνωσης, είναι κάποια από τα σημάδια, που επιβεβαιώνουν πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τα βράδια που δεν κοιμάσαι καλά, το σώμα σου δεν ξεκουράζεται, όπως είναι προγραμματισμένο να κάνει, συνεπώς αυτή η αλλαγή προκαλεί δυσλειτουργίες, που όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο έντονες γίνονται.

Ζώντας σε μια εποχή, που περίπου 50 με 70 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου, είναι εύκολο να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι για την υγεία μας - τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο ύπνος διάρκειας λιγότερο των επτά ωρών, μπορεί να προκαλέσει από κατάθλιψη και άγχος μέχρι σοβαρότερα προβλήματα, όπως εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακή προσβολή ή διαβήτη. Παράλληλα, η μακροχρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει την όψη του δέρματός μας, αλλά και το βάρος μας.

Κι ενώ έρευνες επιβεβαιώνουν πως τα προβλήματα ύπνου απασχολούν όλο και περισσότερο κόσμο (όλων των ηλικιών), οι ειδικοί επιμένουν ότι μικρές, στοχευμένες αλλαγές στη βραδινή ρουτίνα μας μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που χρειάζεται δεν είναι ένα περίπλοκο πλάνο, αλλά μερικές απλές κινήσεις που «προετοιμάζουν» το σώμα και το μυαλό για ποιοτική ανάπαυση.

Πώς να διαμορφώσεις το πρόγραμμά σου, ώστε να κοιμάσαι ποιοτικά και να ξυπνάς ξεκούραστος

1. Καθορίζεις σταθερή ώρα για χαλάρωση

Οι sleep experts συμφωνούν ότι ο οργανισμός λειτουργεί καλύτερα με σταθερότητα. Η δημιουργία μιας συγκεκριμένης «ζώνης ηρεμίας» - περίπου μία ώρα πριν τον ύπνο - βοηθά το σώμα να καταλάβει ότι πλησιάζει η ώρα της ανάπαυσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει χαμηλό φωτισμό, απομάκρυνση από οθόνες και ήρεμες δραστηριότητες, όπως διάβασμα ή ήπιο stretching.

2. Προετοιμάζεις το περιβάλλον του υπνοδωματίου

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το υπνοδωμάτιο «ιερό χώρο ύπνου». Θερμοκρασία γύρω στους 18–20 βαθμούς, καθαρά σεντόνια, σκοτάδι και ησυχία, διαμορφώνουν τις ιδανικές συνθήκες. Μικρές λεπτομέρειες, όπως το να αερίσεις τον χώρο ή να μειώσεις την ακαταστασία, μπορούν να ενισχύσουν άμεσα την ποιότητα του ύπνου σου.

3. Απομακρύνεις τις σκέψεις της επόμενης ημέρας

Το άγχος για όσα πρέπει να γίνουν αύριο είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» του ύπνου. Γι’ αυτό και πολλοί sleep experts προτείνουν ένα σύντομο «brain dump»: σημειώνεις σε ένα χαρτί τις υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας και τις αφήνεις εκεί. Με αυτόν τον τρόπο το μυαλό σου απελευθερώνεται, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα να στριφογυρίζεις στο κρεβάτι.

4. Επιλέγεις ελαφριά γεύματα – και σωστό timing

Το τι τρως και πότε τρως παίζει καθοριστικό ρόλο. Βαριά γεύματα, αλκοόλ και υπερβολική ζάχαρη αργά το βράδυ διαταράσσουν τον ύπνο και οδηγούν σε συχνές αφυπνίσεις. Αντίθετα, ελαφριά γεύματα, περίπου δύο ώρες πριν τον ύπνο, βοηθούν τον οργανισμό να χαλαρώσει χωρίς να επιβαρυνθεί.

5. Δημιουργείς μικρά τελετουργικά ευεξίας

Η συναισθηματική προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. Ένα ζεστό ντους, λίγα λεπτά διαλογισμού ή ακόμα και η ακρόαση χαλαρής μουσικής μπορούν να λειτουργήσουν ως «σήμα» προς το νευρικό σύστημα ότι ήρθε η ώρα να ηρεμήσει. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν έχει σημασία ποιο τελετουργικό θα επιλέξεις - σημασία έχει να είναι σταθερό και να σου προσφέρει ευχαρίστηση.