Νιώθεις πως θέλεις να αλλάξεις δουλειά; 3 ερωτήσεις που πρέπει πρώτα να θέσεις στον εαυτό σου

Αν αντιμετωπίζεις το δίλημμα του να αλλάξω ή όχι δουλειά, ίσως αυτές οι ερωτήσεις να σε βοηθήσουν να βρεις τις απαντήσεις που ψάχνεις.

Η απόφαση να αλλάξουμε δουλειά, είναι μία από τις πιο σημαντικές που καλούμαστε να πάρουμε στη ζωή μας - όσον αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι. Κάθε φορά που παρουσιάζεται μια «ευκαιρία» ή βρισκόμαστε ενώπιον του διλήμματος «να κάνω ή όχι το βήμα», η μεγαλύτερη κατηγορία των ανθρώπων δυσκολεύεται να αποφασίσει. Ατελείωτες σκέψεις κυριαρχούν το μυαλό της, με τις νέες προκλήσεις και τον φόβο της αποτυχίας να «παλεύουν», σε μια μάχη που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.

Ζώντας σε μια εποχή, όπου τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις εξακολουθούν να βαραίνουν τους πολίτες, είναι σημαντικό να απομακρυνθείς από το «φαίνεσθαι» και να εστιάσεις στο «είναι», δηλαδή στην ουσία του πράγματος. Πολλές φορές, οι απόψεις τρίτων, οι κοινωνικές θέσεις και όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο, έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη γνώμη, τις επιθυμίες και τους στόχους μας. Καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο δίλημμα, είναι καθοριστικής σημασίας ζήτημα, να αφήσεις στην άκρη κάθε τοποθέτηση και να εστιάσεις στον εαυτό σου.

Unsplash

Σύμφωνα με επαγγελματίες ψυχολόγους, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, που μπορούν να σε βοηθήσουν να δώσεις απαντήσεις σε αυτό το δίλημμα: να αλλάξω ή όχι δουλειά;

1.Τι θέλω να μάθω ή πώς θέλω να εξελιχθώ στην καριέρα μου;

2.Τι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου;

3.Από πού αντλώ ενέργεια, για όσα κάνω στην καθημερινότητά μου;

Στόχος της πρώτης ερώτησης είναι να καταλάβεις πώς και πού θέλεις να είναι ο εαυτό σου σε μερικά χρόνια από σήμερα. Αν επιθυμείς μια εντελώς διαφορετική πορεία από τη σημερινή, ήρθε η ώρα να αλλάξεις αφετηρία. Αν, πάλι, είσαι υπερήφανος με τους καρπούς που έχουν αποφέρει οι προσπάθειές σου και αναζητάς τρόπους να συνεχίσεις αυτή την ανοδική πορεία, πρέπει απλώς να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα.

Το δεύτερο ερώτημα ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Οι ραγδαίοι ρυθμοί της καθημερινότητας και το γεμάτο πρόγραμμα δεν μας επιτρέπουν να πάρουμε χρόνο για τον εαυτό μας και να σκεφτούμε τι θέλουμε και τι όχι από τη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση και να συνειδητοποιήσουμε τις ανάγκες, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας. Υπάρχουν μέσα μας, απλώς δεν προλαβαίνουμε να τα «δούμε» και να τους δώσουμε την απαιτούμενη σημασία.

Τέλος, πρέπει να καταλάβεις ποια είναι η πηγή της ενέργειάς σου. Η οικογένεια, η ίδια η δουλειά, τα όνειρα, οι σκέψεις, οι στόχοι ή ο,τιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι η απάντηση. Έχοντας επίγνωση των κινήτρων, μπορείς να ξεχωρίσεις όσα έχουν πραγματική σημασία για εσένα και σε βοηθούν να ανταπεξέλθεις στους απαιτητικούς ρυθμούς.

