Υπάρχει μια συνήθεια ύπνου που πρέπει να υιοθετήσεις, σύμφωνα με ειδικούς

Γιατί οι ειδικοί εύχονται να την είχαμε όλοι;

«Πώς κοιμήθηκες χθες;». Αυτή είναι μια ερώτηση της οποίας η απάντηση περιορίζεται στις ώρες του ύπνου ή στη συχνότητα του πόσες φορές ξυπνήσαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όμως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, υπάρχει και μία τρίτη παράμετρος, που παραβλέπουμε: τη συνέπεια.

Η συνέπεια του ύπνου σημαίνει να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε την ίδια ώρα κάθε μέρα, με απόκλιση έως 30 λεπτά, περιλαμβάνοντας και τα Σαββατοκύριακα, όπως εξηγεί ο καθηγητής ιατρικής Jean-Philippe Chaput από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι ενήλικες στις ΗΠΑ, δεν ακολουθούν ένα τακτικό πρόγραμμα ύπνου. Και όπως διαβάζουμε στους Seattle Times, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Η σύνδεση του ύπνου χωρίς συνέπεια με προβλήματα υγείας στηρίζεται κυρίως σε παρατηρητικές μελέτες, που δεν μπορούν να αποδείξουν αιτιότητα. Υπάρχει όμως ένα σαφές μοτίβο: όσοι αποκλίνουν περισσότερο από ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, παχυσαρκία, ψυχικές διαταραχές όπως άγχος και κατάθλιψη, ακόμα και άνοια.

Μια μελέτη του 2020 στις ΗΠΑ, με συμμετοχή περίπου 2.000 ενηλίκων ηλικίας 45 έως 84 ετών, έδειξε ότι όσοι είχαν πιο ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου είχαν πάνω από διπλάσιο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο σε σχέση με όσους κοιμόντουσαν τακτικά. Σε μια ακόμη μεγαλύτερη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024, με περισσότερους από 88.000 συμμετέχοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν το ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου είχαν 50% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με όσους κοιμόντουσαν τακτικά.

Το πώς ο ασυνεπής ύπνος επηρεάζει το σώμα έχει να κάνει με τον κιρκάδιο ρυθμό, το βιολογικό μας ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο, τις ορμόνες, τον μεταβολισμό το ανοσοποιητικό σύστημα, την καρδιά και τη διάθεση. Όταν απομακρυνόμαστε από το σταθερό πρόγραμμα ύπνου, αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν σωστά. Για παράδειγμα, η κορτιζόλη, η ορμόνη του στρες, μπορεί να απελευθερώνεται σε ασυνήθιστες ώρες, αυξάνοντας τη φλεγμονή και το στρες, με πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες για την καρδιά και το μεταβολισμό. Ένας ασυνεπής κιρκάδιος ρυθμός μπορεί επίσης να προκαλεί πείνα εκτός γευμάτων, οδηγώντας σε ακατάλληλα γεύματα και, με τον καιρό, αύξηση βάρους ή παχυσαρκία.