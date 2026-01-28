Lüften: Το wellness trend που βοηθά στον ύπνο και την υγεία - Στις ΗΠΑ έγινε viral

Το πιο απλό που μπορείς να κάνεις στην καθημερινότητά σου

Τους χειμωνιάτικους μήνες, που το κρύο είναι ανυπόφορο και το μόνο που θέλουμε είναι να κρατήσουμε μία δόση ζέστης στο σπίτι μας όσο περισσότερο μπορούμε, το να ανοίξουμε τα παράθυρα δεν είναι μια σκέψη που περνά εύκολα από το μυαλό μας. Κάποιες φορές, καθόλου. Εννοείται πως γνωρίζουμε πως ο καθαρός αέρας σημαίνει υγεία, απλά τείνουμε να το ξεχνάμε αυτή την εποχή.

Αυτοί που σίγουρα δεν το αφήνουν στη τύχη του, είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι ακολουθούν καθημερινά μία πρακτική που την έχουν ονομάσει lüften. Ουσιαστικά, ανοίγουν συστηματικά τα παράθυρα νωρίς το πρωί, μετά το μαγείρεμα ή το ντους και ύστερα από κοινωνικές συγκεντρώσεις, ώστε να απομακρύνουν την υγρασία, τις οσμές και τους συσσωρευμένους εσωτερικούς ρύπους. Δεν πρόκειται για μία πρακτική που αναγκάζονται να την κάνουν - την επιδιώκουν και την ακολουθούν πιστά τρεις φορές την ημέρα.

Υπάρχουν, μάλιστα, και συγκεκριμένες τεχνικές. Ο «έντονος αερισμός» περιλαμβάνει το πλήρες άνοιγμα ενός παραθύρου για τουλάχιστον πέντε λεπτά, συνήθως το πρωί και το βράδυ, ώστε να γίνεται γρήγορη ανταλλαγή εσωτερικού και εξωτερικού αέρα. Ο «διαμπερής αερισμός» πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, ανοίγοντας παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού, επιτρέποντας στον φρέσκο αέρα να ρέει και στον παλιό να διαφεύγει. Τα γερμανικά παράθυρα είναι διάσημα για τους ειδικούς μεντεσέδες τους, που τους επιτρέπουν να γέρνουν ή να ανοίγουν με διαφορετικούς τρόπους, ρυθμίζοντας με ακρίβεια τη ροή του αέρα.

Η εν λόγω, όπως γράφει το Discover Magazine πρακτική προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τότε που ο αερισμός των χώρων ήταν στρατηγική για τη δημόσια υγεία. Όπως είχε αναφέρει στην εφημερίδα The Guardian, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, «ο αερισμός μπορεί να είναι ένας από τους φθηνότερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους» περιορισμού της εξάπλωσης του Covid».

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, λίγα λεπτά κρύου αέρα μπορεί να είναι εκπληκτικά ωφέλιμα τόσο για το σπίτι όσο και για το σώμα.

Lüften: Η πρακτική που έγινε viral στις ΗΠΑ

Το house burping, όπως το έχουν ονομάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, που αυτές τις ημέρες βιώνει τον απόλυτο ψύχος, γνώρισε μεγάλη απήχηση στο TikTok. Και φυσικά έγινε viral πολύ γρήγορα.

Τα οφέλη του Lüften είναι πολύ σημαντικά. Ο εσωτερικός αέρας -ειδικά σε καλά μονωμένα σπίτια- μπορεί να συσσωρεύει διοξείδιο του άνθρακα και διάφορους ρύπους. Μια μελέτη στο περιοδικό Building and Environment συνδέει την κακή ποιότητα αέρα στα υπνοδωμάτια με χαμηλότερη ποιότητα ύπνου.

Όταν τα παράθυρα ή οι πόρτες παραμένουν ανοιχτά, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια του ύπνου και οι άνθρωποι τείνουν να κοιμούνται καλύτερα. Ο ποιοτικός ύπνος ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας και χρόνιων νοσημάτων, βελτιώνει τη γνωστική απόδοση της επόμενης ημέρας και μειώνει την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων.