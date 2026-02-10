Μία από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες του κόσμου χρεοκόπησε, επειδή τα προϊόντα της ήταν τόσο ανθεκτικά που δεν χαλούσαν ποτέ

Αν σου ζητούσαμε να μαντέψεις όλους τους πιθανούς λόγους που μπορεί να χρεοκοπήσει μια εταιρεία, αυτόν δεν θα τον σκεφτόσουν.

Για δεκαετίες, το όνομα Tupperware ήταν σχεδόν συνώνυμο της οικιακής οργάνωσης. Από τα ντουλάπια των ελληνικών νοικοκυριών μέχρι τις κουζίνες σε ολόκληρο τον κόσμο, τα χαρακτηριστικά πλαστικά δοχεία με το «κλικ» στο καπάκι έγιναν σύμβολο ποιότητας, πρακτικότητας και αντοχής στον χρόνο. Κι όμως, η εταιρεία που έχτισε τη φήμη της πάνω στη μακρά διάρκεια ζωής των προϊόντων της, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα παράδοξο: η ανθεκτικότητα αποδείχθηκε οικονομικά ασύμφορη. Ναι, ναι αυτό που διάβασες.

Η Tupperware αποτελούσε εγγυημένη επιλογή. Η ιστορία είχε αποδείξει, πως το προϊόν που θα αγόραζες, θα είχε αντοχή στον χρόνο. Γνώριζες εξ αρχής πως θα το χρησιμοποιούσες για χρόνια, ίσως και για μια ζωή. Κι ενώ για τα περισσότερα πράγματα η φθορά που συνόδευε το πέρασμα του χρόνου ήταν σχεδόν δεδομένη, αυτή η εταιρεία αποτελούσε εξαίρεση.Τα προϊόντα της έμοιαζαν να πηγαίνουν κόντρα στη λογική της μαζικής κατανάλωσης - αφού δεν είχαν ανάγκη από αντικατάσταση.

Getty Images

Πώς η ποιότητα των προϊόντων της Tupperware οδήγησε, τελικά, στην πτώχευση

Βέβαια, αυτό που κάποτε θεωρούνταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας, εξελίχθηκε σταδιακά σε μειονέκτημα. Οι καταναλωτές που είχαν ήδη εξοπλίσει την κουζίνα τους με Tupperware δεν είχαν λόγο να επιστρέψουν στα μαγαζιά πώλησης. Οι επιλογές τους τούς είχαν βγάλει ασπροπρόσωπους. Συνεπώς, οι πωλήσεις τους βασίζονταν κυρίως σε νέες γενιές αγοραστών, ενώ οι παλαιότεροι συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τα ίδια δοχεία, τα οποία περνούσαν σε πολλές περιπτώσεις από τη μία γενιά στην άλλη.

Την ίδια στιγμή, η αγορά άλλαζε. Φθηνότερα προϊόντα, συχνά χαμηλότερης ποιότητας - και συνάμα τιμής, πλημμύρισαν τα ράφια. Η φιλοσοφία του να αγοράζεις κάτι οικονομικότερο και να το αντικαθιστάς με τον καιρό, άρχισε να υιοθετείται από όλο και περισσότερο κόσμο. Κάπως έτσι, το παραδοσιακό μοντέλο πωλήσεων της Tupperware, που βασιζόταν σε προσωπικές παρουσιάσεις και κοινωνικές συναναστροφές, δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η εταιρεία που κατάφερε να βγάλει εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη και να απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, κήρυξε πτώχευση τον Σεπτέμβριο του 2024 και συμφώνησε την πώλησή της σε δανειστές έναντι 23,5 εκατ. δολαρίων και πάνω από 63 εκατ. σε ελάφρυνση χρέους.

Παρά την οικονομική κατάρρευση, η κληρονομιά της παραμένει ζωντανή, αφού σε αμέτρητες κουζίνες παγκοσμίως, τα δοχεία συνεχίζουν να φέρουν την ίδια υπογραφή.