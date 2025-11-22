Στην Ιαπωνία, γυναίκες αεροσυνοδοί βγάζουν τις γόβες, μετά από δεκαετίες – Αεροπορική εταιρεία επιτρέπει πλέον να φορούν sneakers

Ιαπωνική αεροπορική εταιρεία αποδεσμεύει τις γυναίκες αεροσυνοδούς από την υποχρέωση να φορούν γόβες και γίνεται παράδειγμα για τις υπόλοιπες. Πλέον, μπορούν να συνδυάζουν τη στολή τους με sneakers.

Η Ιαπωνία έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα μπροστά και, εντάξει, δεν γίνεται να μην το αναγνωρίσουμε. Η Japan Airlines ανακοίνωσε μια αλλαγή που έχει ήδη γίνει αντικείμενο θετικών σχολίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πηγαίνοντας κόντρα σε στερεότυπα και παρωχημένες αντιλήψεις που κυριαρχούσαν για δεκαετίες στον κλάδο, η εταιρεία επιτρέπει πλέον στις γυναίκες αεροσυνοδούς να αντικαθιστούν τις γόβες τους με άνετα μαύρα sneakers, με στόχο να βελτιωθεί η άνεση και η ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Αν έχεις ταξιδέψει έστω και μία φορά, σίγουρα θυμάσαι τις αεροσυνοδούς να διασχίζουν ασταμάτητα τον διάδρομο: να τακτοποιούν αποσκευές, να εξυπηρετούν επιβάτες, να στέκονται όρθιες για ώρες. Οι πολύωρες πτήσεις και τα συνεχόμενα δρομολόγια συχνά τις αναγκάζουν να περνούν ολόκληρη την ημέρα πάνω στα τακούνια, αγνοώντας πόνο και καταπόνηση. Την ίδια στιγμή, οι άνδρες αεροσυνοδοί περπατούν με sneakers και παραμένουν πλήρως άνετοι στο εργασιακό περιβάλλον τους.

Ένα μέτρο που αλλάζει την καθημερινότητα 14.000 εργαζομένων

Από τις 13 Νοεμβρίου 2025, περισσότερες από 14.000 γυναίκες εργαζόμενες της Japan Airlines μπορούν επιτέλους να αντικαταστήσουν τα απαιτητικά τακούνια με σταθερά, άνετα μαύρα sneakers. Πρόκειται για μια αλλαγή πολιτικής που οι αεροσυνοδοί ζητούσαν εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, εξηγώντας ότι οι καθημερινές απαιτήσεις της δουλειάς προκαλούν χρόνιο πόνο στα πόδια, τα γόνατα και τη μέση.

Για τις εργαζόμενες που περπατούν ατελείωτες ώρες σε τερματικούς σταθμούς και αεροπλάνα, αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς ένα «ενδυματολογικό προνόμιο», αλλά ένα πραγματικό εργαλείο προστασίας της υγείας τους. Αφαιρεί ένα καθημερινό βάρος και κάνει το επάγγελμα πιο ανθρώπινο και βιώσιμο.

Η Ιαπωνία αλλάζει τα εργασιακά δεδομένα που βαραίνουν τις γυναίκες αεροσυνοδούς

Η Japan Airlines δεν σταματά στα sneakers. Η αλλαγή αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του προσωπικού της. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται η εισαγωγή πουκαμίσων με ανοιχτό γιακά, για μεγαλύτερη άνεση το καλοκαίρι, η παροχή γιλέκων με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, ώστε οι υπάλληλοι να αντέχουν τους εξαντλητικούς ιαπωνικούς καύσωνες, η ελευθερία στην επιλογή πρακτικών και άνετων παπουτσιών.

Μπορεί σε κάποιους τα παπούτσια να μοιάζουν με λεπτομέρεια, όμως στην πραγματικότητα αγγίζουν ένα βαθύτερο ζήτημα: την ισότητα και τον σεβασμό στη γυναικεία εργασία. Για δεκαετίες, οι γυναίκες αεροσυνοδοί υποχρεώνονταν να φορούν γόβες - ένα από τα πολλά άτυπα στερεότυπα που επικρατούσαν στον κλάδο. Η Japan Airlines αλλάζει τα εργασιακά δεδομένα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η επαγγελματική εμφάνιση δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την υγεία και την άνεση. Η ευημερία του προσωπικού παύει να αποτελεί ζήτημα λιγότερου ενδιαφέροντος και αποκτά προτεραιότητα

