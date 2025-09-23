Η Ιαπωνία δεν σταματά να μας εκπλήσσει: Δημιούργησε χώρους κλάματος, όπου άνδρες βλέπουν ταινίες μαζί σου και σκουπίζουν ακόμα και τα δάκρυά σου

Αν μια χώρα έπρεπε να λάβει βραβείο για τις πιο έξυπνες εφευρέσεις επαγγελμάτων, αυτή θα ήταν με διαφορά η Ιαπωνία.

Οι Ιάπωνες ήταν και παραμένουν ένα βήμα μπροστά. Θέλεις από άποψη κουλτούρας, mindset, πρακτικών ομορφιάς και ευζωίας, τεχνολογίας, δουλειάς - γενικώς πάντα έχουν κάτι να προσφέρουν, πάντα αποτελούν παράδειγμα. Θα λέγαμε με βεβαιότητα, πως στην Ιαπωνία έχουν «πιάσει» το νόημα της ζωής, εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, δείχνοντας ενσυναίσθηση, και θέτουν σε προτεραιότητα την ψυχική υγεία. Έχοντας αυτά ως δεδομένα, ώρα να μάθεις για την καινούργια δουλειά που εφηύραν. Άνδρες προσλαμβάνονται για να σε παρηγορήσουν, να σκουπίσουν τα δάκρυά σου και να δουν μαζί σου λυπητερές ταινίες. Ναι, αυτό όντως συμβαίνει σε κάποια γωνιά του πλανήτη.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε πως, αν ζεις στην Ιαπωνία, έχεις τη δυνατότητα να προσλάβεις κάποιον άλλον να παραιτηθεί εκ μέρους σου, προκειμένου να απαλλαγείς από το συναισθηματικό και ψυχολογικό βάρος. Επίσης, μάθαμε, πως οι άνθρωποι που κοιμούνται κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, θεωρούνται πιο αφοσιωμένοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τους εργοδότες τους. Και σαν να μην έφταναν αυτές οι προοδευτικές και αξιοζήλευτες ιδέες - που αποκλείεται να ζήσουμε στην Ελλάδα - τώρα δημιουργεί μια καινούργια υπηρεσία, στηρίζοντας συναισθηματικά όσους έχουν ανάγκη, δίνοντας την πρέπουσα σημασία στη θεραπευτική αξία του κλάματος.

Στην Ιαπωνία, η τεχνική Ikemeso Danshi στηρίζει όσους νιώθουν συναισθηματικά ευάλωτοι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, αυτή η υπηρεσία φέρει το όνομα Ikemeso Danshi ή «Handsome Weeping Boys» και προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για να κλαίνε οι πελάτες. Οι συγκεκριμένοι άνδρες παρέχουν μια «αθόρυβη» στήριξη, αφού βρίσκονται διακριτικά στο πλευρό σου, σού δίνουν χώρο να εκτονωθείς, ενώ έχεις την επιλογή να παρακολουθήσεις μαζί τους συναισθηματικές ταινίες, που θα σου δώσουν ακόμα μία αφορμή να κλάψεις, ενώ εκείνοι θα σκουπίζουν απαλά τα δάκρυά σου. Η θεραπευτική αξία του κλάματος είναι ευρέως γνωστή και όλο και περισσότεροι λαοί αποδέχονται τις ευεργετικές ιδιότητές της.

Έρευνες που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια, επιβεβαιώνουν πως το κλάμα μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του στρες, να φέρει σε μια ισορροπία τα συναισθήματα και να σε ανακουφίσει από τις επώδυνες σκέψεις. Αυτή η υπηρεσία, λοιπόν, έρχεται να μας υπενθυμίσει πως η έκφραση των συναισθημάτων δεν είναι αδυναμία, αλλά μαρτυρά αντοχή, δύναμη και ανθεκτικότητα. Οι Ιάπωνες κατανοούν απόλυτα την ανάγκη για ψυχολογική στήριξη και μέσω της υπηρεσίας Ikemeso Danshi δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να νιώσει πως έχει κάποιον στο πλευρό του να τον βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι ένα ισχυρό βήμα προς την κατάκτηση της συναισθηματικής ευημερίας.

