Οι άνθρωποι που κοιμούνται με κλειστή την πόρτα του δωματίου, ακόμα κι αν μένουν μόνοι, έχουν αυτά τα 5 χαρακτηριστικά

Όχι, δεν πρόκειται για μια περίεργη συνήθεια

Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι, που ακόμα κι αν βρίσκονται μόνοι στο διαμέρισμά τους, κλείνουν την πόρτα του υπνοδωματίου τους. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτή δεν είναι μια τυχαία ή μία ιδιόρρυθμη κίνηση - αντίθετα συμβολίζει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Η κλειστή πόρτα δείχνει για την ακρίβεια την ανάγκη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, να δημιουργούν το δικό τους «καταφύγιο». Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά όσων προτιμούν να κοιμούνται με κλειστή πόρτα του δωματίου, για να νιώσουν άνετα να κοιμηθούν;

Έχουν ισχυρά όρια

Μία πόρτα κλειστή είναι σαν ένα όριο ανάμεσα στους ίδιους και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι άνθρωποι που κλείνουν σταθερά την πόρτα του υπνοδωματίου τους, ακόμη και όταν είναι μόνοι, τείνουν να έχουν ξεκάθαρα προσωπικά όρια και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αντικοινωνικοί ή αγενείς, αλλά ότι καταλαβαίνουν πως τα υγιή όρια είναι απαραίτητα για την ευημερία.

Δίνουν προτεραιότητα στην ψυχολογική ασφάλεια

Αν κανείς το σκεφτικά πρακτικά, η ανοιχτή πόρτα στο υπνοδωμάτιο είναι το πιο εύκολο: καλύτερος αερισμός, γρήγορη πρόσβαση στην τουαλέτα και φυσικά, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος μαντεψιές για το που είναι ακριβώς το πόμολο της πόρτας. Όμως, για τους ανθρώπους που κάνουν το αντίθετο, η αίσθηση ψυχολογικής άνεσης που δημιουργεί ένα «όριο» είναι πιο σημαντική από αυτές τις μικρές πρακτικές διευκολύνσεις. Η κλειστή πόρτα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας ουσιαστικά.

Έχουν αυτογνωσία

Οι άνθρωποι που κλείνουν την πόρτα τους όταν είναι μόνοι συνήθως είναι πιο συντονισμένοι με τις εσωτερικές τους ανάγκες. Ξέρουν τι τους κάνει να νιώθουν άνετα και ενεργούν ανάλογα, ακόμα κι αν άλλοι το θεωρούν περιττό. Αυτή η αυτογνωσία δεν περιορίζεται μόνο στον ύπνο. Πιθανότατα ξέρουν ακριβώς τι είδους περιβάλλον χρειάζονται για να είναι παραγωγικοί, ποιες κοινωνικές καταστάσεις τους εξαντλούν και ποιες δραστηριότητες τους ανανεώνουν.

Είναι οργανωτικοί

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση ανάμεσα στη συνήθεια της κλειστής πόρτας και της οργάνωσης. Οι άνθρωποι που διατηρούν αυτό το όριο συχνά προσεγγίζουν και άλλες πλευρές της ζωής με παρόμοια πρόθεση και δομή. Το γραφείο σου τους έχει συγκεκριμένες ζώνες για διαφορετικές εργασίες. Η καθημερινή τους ρουτίνα πιθανότατα έχει σαφή όρια ανάμεσα στη δουλειά και τον προσωπικό χρόνο.

Είναι εσωστρεφείς

Δεν ισχύει φυσικά για όλους ότι είναι εσωστρεφείς, αλλά σίγουρα επεξεργάζονται α ερεθίσματα πιο βαθιά από τους άλλους. Ακόμη και η πιθανότητα ενός απρόσμενου ήχου μπορεί να κρατά το νευρικό σύστημα ελαφρώς σε εγρήγορση. Η κλειστή πόρτα λέει στον εγκέφαλο ότι είναι πραγματικά ασφαλές να χαλαρώσει.