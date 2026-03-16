Σε κουράζει να το ακούς; Μας κουράζει να το ζούμε!

Η νέα έρευνα της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (Μάρτιος 2026) αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά το πραγματικό μέγεθος και τις πολυεπίπεδες διαστάσεις της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη.

Της Δρ Ζέφη Δημαδάμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (30,7%) έχει βιώσει κάποια μορφή έμφυλης βίας στη ζωή της, ενώ 1 στις 6 (17,2%) έχει υποστεί σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί έντονα μια νέα μορφή έμφυλης βίας: η ψηφιακή βία. Η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων έχει δημιουργήσει νέους τρόπους παρενόχλησης, με το 8,5% των γυναικών να δηλώνει ότι έχει δεχτεί παρενόχληση στο διαδίκτυο και το 10,2% ότι έχει παρακολουθηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από νυν ή πρώην σύντροφο, ενώ το 7% έχει βιώσει σεξουαλική παρενόχληση online στον χώρο εργασίας.

Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν μια βαθιά κοινωνική πραγματικότητα έμφυλων ανισοτήτων και βίας που πολλές φορές παραμένει αόρατη και σιωπηλή. Για αυτό και δεν είναι τυχαίο το σύνθημα των φεμινιστριών «Σε κουράζει να το ακούς; Εμάς μας κουράζει να το ζούμε» που αποτυπώνει ακριβώς την καταπιεστική και βίαιη καθημερινότητα πολλών γυναικών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2026 τη νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2026–2030, λίγο πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.

Πρόκειται για το νέο “Πενταετές Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης, συνεκτικής Ευρώπης και να βελτιώσει τα κενά και τις ελλείψεις του προηγούμενου.

Κεντρικός στόχος της στρατηγικής είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία, η πολιτική και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αντιμετωπίσει νέες σύγχρονες προκλήσεις, όπως η διαδικτυακή βία και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, ξεχωρίζουν η ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής αγοριών και ανδρών στην προώθηση της ισότητας των φύλων, υπογραμμίζοντας ότι η ισότητα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται δράσεις για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της πόλωσης μεταξύ των φύλων, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και νέες.

Επίσης για πρώτη φορά, η υγεία των κοριτσιών και γυναικών εντάσσεται ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να συνεργαστεί στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας που λαμβάνει υπόψη τις διαφορές φύλου.

Τέλος, κρίσιμο ζητούμενο είναι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στη λήψη αποφάσεων, με μέτρα για την ενίσχυση της παρουσίας τους σε κυβερνήσεις, κοινοβούλια και δημόσια διοίκηση καθώς και στην ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης για το ρόλο των γυναικών στις διεθνείς σχέσεις, στη διπλωματία, την ειρήνη και την ασφάλεια, σε ένα κόσμο που “φλέγεται”.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ορισμένα βήματα προόδου, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εκτιμούν ότι με τον σημερινό ρυθμό αλλαγών θα χρειαστούν περίπου 50 χρόνια για να επιτευχθεί πλήρης ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ερώτημα επομένως που επιμένει στα χείλη μας, είναι αν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να περιμένει ακόμη μισό αιώνα για κάτι που θα έπρεπε να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα.