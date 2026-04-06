5 μικρές συνήθειες ανθρώπων που ξυπνούν τη Δευτέρα χωρίς άρνηση

Σίγουρα δεν είναι η Δευτέρα που ανυπομονούμε να έρθει, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να ακολουθήσουμε συνήθειες να την κάνουν πιο ευχάριστη

Σε κανέναν δεν αρέσουν οι Δευτέρες. Ακόμα κι αν πρόκειται για την αρχή της εβδομάδας, οι περισσότεροι σηκωνόμαστε από το κρεβάτι με μία κούραση να κυριεύει όλο το σώμα μας, αλλά και με μία τεράστια άρνηση. Ακόμα κι αν αγαπάμε τη δουλειά μας ή ακόμα κι αν το κλίμα είναι ευχάριστο.

Η Δεύτερα έχει την ατυχία να έρχεται μετά από το Σαββατοκύριακο. Είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από καλοπέραση, διασκέδαση και χαλάρωση. Επομένως σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη μέρα ή μία μέρα που ανυπομονούμε να έρθει.

Κι όμως, είναι μια καλή στιγμή να αλλάξουμε αυτή τη θεωρία. Κάποιοι άνθρωποι για την ακρίβεια, έχουν πέντε συγκεκριμένες συνήθειες που ακολουθούν, ούτως ώστε να ξεκινούν τη Δευτέρα τους χωρίς άγχος και χωρίς άρνηση. Ακολουθούν παρακάτω.

Κλείνουν την Κυριακή με ένα συγκεκριμένο τελετουργικό

Δεν πρόκειται για κόλπο παραγωγικότητας ή μαραθώνια προετοιμασία γευμάτων. Είναι ένα σήμα στον εγκέφαλο ότι το Σαββατοκύριακο τελείωσε και η εβδομάδα αρχίζει χωρίς αβεβαιότητα. Μπορεί να είναι το να καθαρίζουν τον πάγκο της κουζίνας, να διαλέγουν το ντύσιμο για τη Δευτέρα ή να γράφουν τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Το ζητούμενο είναι η ολοκλήρωση. Το προληπτικό άγχος χτίζεται στο κενό ανάμεσα στη γνώση ότι πρέπει να προετοιμαστείς και στη δράση. Όταν υπάρχει ένα τελετουργικό, μειώνεται η αβεβαιότητα και μπορείς να κοιμηθείς ήρεμος.

Κάνουν κάτι ευχάριστο τη Δευτέρα

Ένα συγκεκριμένο πρωινό, μια βόλτα ή ένα επεισόδιο από μια σειρά που αφήνουν μόνο για εκείνο το πρωί. Η επιστήμη λέει ότι οι συναισθηματικές ανταμοιβές ενισχύουν τη δημιουργία συνήθειας. Όταν η Δευτέρα έχει έστω και μία μικρή απόλαυση, σταματά να είναι ένα εμπόδιο και γίνεται μια μέρα που περιέχει κάτι θετικό. Δεν πρόκειται για προσποιητή θετικότητα, αλλά για έναν πραγματικό λόγο να προσεγγίσει κανείς τη μέρα αντί να την αποφύγει.

Δεν αφήνουν την Κυριακή βράδυ να γίνει «δεύτερη Παρασκευή»

Η Κυριακή βράδυ δεν είναι συνέχεια της διασκέδασης του Σαββατοκύριακου ούτε προθέρμανση για πανικό. Είναι μια ήρεμη μετάβαση: πιο ήσυχη από το Σάββατο, λιγότερο δομημένη από μια καθημερινή. μΟι ακανόνιστες συνήθειες ύπνου τα Σαββατοκύριακα δημιουργούν κοινωνικό jet lag, κάνοντάς μας να αισθανόμαστε κουρασμένοι τη Δευτέρα. Η προστασία του παραθύρου ύπνου της Κυριακής δεν είναι βαρετή, αλλά πρακτική και βιολογικά σωστή.

Σταματούν να λένε ότι η Δευτέρα είναι «εχθρός»

Η γλώσσα επηρεάζει τον τρόπο που βιώνουμε τα γεγονότα. Αν κάθε Κυριακή παραπονιέσαι για τη Δευτέρα, εκπαιδεύεις τον εγκέφαλό σου να τη θεωρεί απειλή. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν εύκολα τη Δευτέρα δεν λένε ότι είναι υπέροχη, αλλά σταματούν να την αφηγούνται ως κάτι που πρέπει να επιβιώσουν. Μιλούν για τα γεγονότα της μέρας, όχι για τη Δευτέρα ως “δυνάμει εχθρό”.

Οργανώνουν μικρά κομμάτια της εβδομάδας γύρω από αυτά που μπορούν να ελέγξουν

Αντί να επικεντρώνονται στην «τέλεια εβδομάδα», επικεντρώνονται σε μικρές νίκες: διαχειρίσιμες δουλειές, προσωπικά τελετουργικά και μικρές απολαύσεις. Αυτές οι μικρές δομές δημιουργούν ψυχολογική ασφάλεια και μειώνουν το άγχος.