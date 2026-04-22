Αμφιβολίες και σιγουριά: Πώς να εμπιστευτείς τον εαυτό σου

Από την Ιωάννα Αρτέμη Κοινωνική Λειτουργός - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια , συνεργάτιδα του Κέντρου Ψυχοθεραπείας «Φρόσω Φωτεινάκη & Συνεργάτες»

Στην καθημερινότητά μας, δεν νιώθουμε πάντα το ίδιο σίγουροι για τον εαυτό μας. Υπάρχουν στιγμές που κάτι μέσα μας διστάζει, που οι σκέψεις γίνονται πιο έντονες και η βεβαιότητα αρχίζει να υποχωρεί, γεγονός που συχνά μας αναστατώνει, μας μπερδεύει και μας κάνει να νιώθουμε αβέβαιοι και ανασφαλείς. Μας «μπλοκάρει» και μας καθυστερεί, γιατί μας βάζει να ξαναζυγίζουμε κάθε βήμα και να αμφιβάλλουμε όχι μόνο για τις αποφάσεις μας αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Κάθε ερώτηση που γεννιέται μέσα μας — «είμαι αρκετός;», «μπορώ να το διαχειριστώ;», «κάνω το σωστό;» — φέρνει μαζί της μια δυσφορία που δύσκολα μπορούμε να αγνοήσουμε .

Οι αμφιβολίες όμως δεν επηρεάζουν μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς δρούμε. Σύμφωνα με την «θεωρία της αυτο-αποτελεσματικότητας» του ψυχολόγου Άλμπερτ Μπαντούρα, το πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε επηρεάζει άμεσα την προσπάθεια, την επιμονή και την αντοχή μας στις δυσκολίες. Όταν η πίστη στον εαυτό μας μειώνεται, είναι πιο πιθανό να αποσυρθούμε ή να αμφισβητήσουμε τις επιλογές μας.

Αυτή η εμπειρία δείχνει ότι η αυτοπεποίθηση δεν είναι απλώς θέμα πίστης ή έλλειψής της· χτίζεται μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις αμφιβολίες μας. Η σιγουριά δεν αναπτύσσεται όταν τις αγνοούμε ή προσπαθούμε να τις εξαλείψουμε· ενισχύεται μέσα από την παρατήρηση, την ενεργή στάση απέναντί τους και το να ακούμε προσεκτικά τι μας λένε. Οι αμφιβολίες μπορούν να λειτουργήσουν σαν καθρέφτης, δείχνοντάς μας πού χρειαζόμαστε περισσότερη προσοχή, φροντίδα ή επαναξιολόγηση, και ταυτόχρονα να γίνουν οδηγός για δράση αντί για εμπόδιο. Όπως σημειώνει ο Χόρχε Μπουκάι, η εμπιστοσύνη στον εαυτό δεν σημαίνει να μην αμφιβάλλουμε ποτέ, αλλά να μπορούμε να μείνουμε δίπλα στον εαυτό μας και να προχωρούμε ακόμα και όταν αμφιβάλλουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια μελέτη του Patrick Carroll, καθηγητή ψυχολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο στη Λίμα, δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Self and Identity (2026), δείχνει πρακτικά πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η στάση: όταν μαθαίνουμε να αμφιβάλλουμε για τις ίδιες μας τις αμφιβολίες, αρχίζουμε να τις βλέπουμε όχι ως απόλυτες αλήθειες, αλλά ως προσωρινές σκέψεις που περνούν. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί χώρο για πειραματισμό, μας επιτρέπει να δοκιμάζουμε νέες ενέργειες και να βλέπουμε τι λειτουργεί, μετατρέποντας τις αμφιβολίες σε εργαλείο μάθησης και αυτογνωσίας που ενισχύει την αποφασιστικότητα και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας (Carroll, 2026).

Για να εμπιστευτείς πραγματικά τον εαυτό σου, το κλειδί δεν είναι να εξαφανίσεις τις αμφιβολίες — αυτό είναι αδύνατο — αλλά να μάθεις πώς να σταθείς δίπλα σου παρά τις αμφιβολίες. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας μεγαλώνει όταν αναλαμβάνουμε δράση και μαθαίνουμε μέσα από την εμπειρία. Κάποια βασικά σημεία:

Αναγνώρισε τις αμφιβολίες: Δες τι νιώθεις χωρίς να κρίνεις τον εαυτό σου. Η αμφιβολία σε ενημερώνει, δεν σε χαρακτηρίζει.

Δοκίμασε μικρά βήματα: Κάθε μικρή πράξη που κάνεις παρά τις αμφιβολίες σου είναι μια απόδειξη ότι μπορείς να στηριχτείς στον εαυτό σου.

Μάθε από την εμπειρία σου . Όχι μόνο τι πήγε στραβά, αλλά και τι κατάφερες. Αυτό σε διδάσκει πού μπορείς να βασιστείς στον εαυτό σου.

Μίλα στον εαυτό σου με καλοσύνη: Η αυτοσυμπόνια σου επιτρέπει να μείνεις ενεργός και αποφασιστικός ακόμα και όταν αμφιβάλλεις .

Αντί να περιμένουμε να φύγουν οι αμφιβολίες ή να έρθουν «οι τέλειες συνθήκες», μπορούμε να μάθουμε να μένουμε μαζί τους χωρίς να σταματάμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε απόλυτα σίγουροι — ούτε για τις αποφάσεις μας ούτε για τον εαυτό μας — για να συνεχίσουμε.

Κάθε μικρή κίνηση — μια επιλογή, μια πράξη φροντίδας, μια στιγμή που στεκόμαστε πιο ήπια απέναντί μας — γίνεται μια εμπειρία που μας δείχνει ότι μπορούμε να στηριχτούμε στον εαυτό μας, ακόμη και όταν αμφιβάλλουμε. Με αυτόν τον τρόπο, η εμπιστοσύνη δεν έρχεται όταν φύγουν οι αμφιβολίες· χτίζεται μέσα από τη σχέση που κρατάμε με τον εαυτό μας όσο αυτές είναι παρούσες.