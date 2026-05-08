6 άχαστοι τρόποι να κερδίσεις τον σεβασμό των αγενών συναδέλφων χωρίς να πεις λέξη

Το να δουλεύεις με αγενείς ανθρώπους είναι μια δυσάρεστη συνθήκη. Αλλά υπάρχει τρόπος να την αντιμετωπίσεις, σύμφωνα με την ψυχολογία.

Στον χώρο εργασίας βρισκόμαστε σχεδόν το ⅓ της ζωής μας. Θέλοντας και μη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όταν, όμως, το περιβάλλον γίνεται τοξικό και οι συνάδελφοι δείχνουν αγένεια, ειρωνεία ή έλλειψη σεβασμού, η πίεση μπορεί να γίνει ασφυκτική. Η ψυχολογία, ωστόσο, υποστηρίζει πως δεν χρειάζεται ούτε σύγκρουση ούτε έντονες αντιδράσεις για να αλλάξει η δυναμική.

Συχνά, οι πιο ισχυρές κινήσεις είναι αθόρυβες. Τα όρια, η στάση και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τον χρόνο και την ενέργειά μας εντός του εργασιακού χώρου μπορούν να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα αυτοσεβασμού - χωρίς να ειπωθεί ούτε μία λέξη. Ακολουθούν 6 τρόποι για να κερδίσεις τον σεβασμό ακόμα και των πιο αγενών συναδέλφων, χωρίς αντιπαραθέσεις και περιττές εξηγήσεις.

Πώς να αντιμετωπίσεις τους αγενείς συναδέλφους στη δουλειά

1. Μην απαντάς αμέσως στα emails

Η άμεση ανταπόκριση σε κάθε μήνυμα δημιουργεί συχνά την εντύπωση πως είσαι συνεχώς διαθέσιμος. Αυτό, όμως, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε πίεση, εξάντληση και έλλειψη προσωπικών ορίων. Το να αφιερώνεις χρόνο πριν απαντήσεις δείχνει ότι ελέγχεις εσύ το πρόγραμμά σου και δεν λειτουργείς υπό καθεστώς πανικού. Παράλληλα, περνάς το μήνυμα ότι ο χρόνος και η συγκέντρωσή σου έχουν αξία.

2. Μην απολογείσαι επειδή άργησες να απαντήσεις

Πόσες φορές έχεις γράψει «συγγνώμη για την καθυστέρηση» χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος; Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συνεχής απολογία δημιουργεί την αίσθηση πως έχεις κάνει κάτι λάθος, ενώ στην πραγματικότητα απλώς διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου. Δεν είναι υποχρέωσή σου να είσαι διαθέσιμος κάθε λεπτό της ημέρας. Η ψυχραιμία και η επαγγελματική στάση αρκούν. Δεν χρειάζεται ενοχή.

3. Έλεγχε τα emails σε συγκεκριμένες ώρες

Το συνεχές refresh στο inbox αυξάνει το άγχος και διασπά την προσοχή. Αντί να σε κάνει πιο παραγωγικό, σε κρατά σε μια μόνιμη κατάσταση εγρήγορσης. Δημιούργησε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα για να ελέγχεις τα emails και τα επαγγελματικά μηνύματα. Έτσι οργανώνεις καλύτερα τη δουλειά σου και προστατεύεις τη συγκέντρωσή σου. Οι ειδικοί στην επαγγελματική ψυχολογία εξηγούν ότι ο σωστός προγραμματισμός μειώνει αισθητά το στρες και βοηθά το μυαλό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

4. Κράτα χρόνο στο πρόγραμμά σου μόνο για δουλειά συγκέντρωσης

Συναντήσεις, ειδοποιήσεις, τηλέφωνα και συνεχείς διακοπές μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα στο γραφείο εξαντλητική. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να «κλειδώνεις» χρόνο στο ημερολόγιό σου αποκλειστικά για δουλειά που απαιτεί συγκέντρωση. Με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι σέβεσαι τον χρόνο σου και τις υποχρεώσεις σου.

5. Βάλε το «Μην Ενοχλείτε» εκτός ωραρίου

Η εργασία δεν πρέπει να εισβάλλει σε κάθε στιγμή της προσωπικής ζωής. Ειδικά στην εποχή της τηλεργασίας, πολλοί δυσκολεύονται να αποσυνδεθούν πραγματικά από τη δουλειά. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας «Do Not Disturb» μετά το τέλος του ωραρίου είναι ένας απλός αλλά ουσιαστικός τρόπος να βάλεις όρια. Δείχνει ότι σέβεσαι τον προσωπικό σου χρόνο και δεν είσαι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο. Και τελικά, οι άνθρωποι τείνουν να σέβονται όσους πρώτα σέβονται οι ίδιοι τον εαυτό τους.

6. Μην αναλαμβάνεις συνεχώς επιπλέον δουλειά

Το να λες πάντα «ναι» μπορεί αρχικά να φαίνεται σαν ομαδικό πνεύμα. Στην πράξη, όμως, συχνά οδηγεί στο να θεωρούν όλοι δεδομένη τη διαθεσιμότητά σου.

