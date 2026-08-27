Iron Full: Γιατί να υποφέρεις για να πάρεις τον σίδηρό σου;

Ο νέος σίδηρος των FREEZE VITAMINS συνδυάζει προηγμένη μορφή σιδήρου με μια απίστευτα ευχάριστη γεύση, ενώ η απορρόφησή του είναι τάχιστη!

FREEZE® VITAMINS – IRON BURST 100%

FAST-ACTING ORAL SPRAY

IRON SUPPORT & ENERGY

• Μείωση κόπωσης

• Σχηματισμός ερυθρών αιμοσφαιρίων

• Υποστήριξη ενέργειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το FREEZE® IRON BURST 100% αποτελεί ένα προηγμένο συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή oral spray, σχεδιασμένο για την υποστήριξη των επιπέδων σιδήρου και της καθημερινής ενεργειακής απόδοσης του οργανισμού.

Η σύνθεση βασίζεται σε έναν λειτουργικό συνδυασμό:

• Iron (Ferrous Bisglycinate)

• Vitamin C

• Folic Acid (5-MTHF)

• Vitamin B12 (Methylcobalamin)

Ένα συνεργιστικό σύστημα που συμβάλλει:

• στη μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης

• στον φυσιολογικό σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων

• στη μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό

• στη συνολική υποστήριξη του ενεργειακού μεταβολισμού

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη βιολογική αξιοποίηση του σιδήρου και των συνοδών μικροθρεπτικών συστατικών.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

• Energy metabolism: ο σίδηρος και οι βιταμίνες Β συμβάλλουν στον ενεργειακό μεταβολισμό

• Red blood cell formation: ο σίδηρος και το φυλλικό οξύ συμβάλλουν στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων

• Oxygen transport: ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική μεταφορά οξυγόνου

• Fatigue reduction: βιταμίνη Β12 και σίδηρος συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης

• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 7 sprays

Ingredients | Per dose | %NRV

Iron (Bisglycinate) | 70 mg | 500%

Vitamin C | 115 mg | 144%

Folic Acid (5-MTHF) | 200 μg | 100%

Vitamin B12 | 500 μg | 20000%

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Iron (Bisglycinate): υψηλής απορρόφησης μορφή σιδήρου

• Vitamin C: ενισχύει τη βιοδιαθεσιμότητα και την απορρόφηση του σιδήρου

• Folic Acid (5-MTHF): συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό αίματος

• Vitamin B12: υποστηρίζει την ενέργεια και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος

• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση

• Postbiotics: υποστηρίζουν το μικροβίωμα και τη μεταβολική ισορροπία

• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).

Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

• Ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό

• Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου

• Το φυλλικό οξύ συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό αίματος

• Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και εξάντλησης

• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα

Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

EFSA Journal – Iron and fatigue reduction EFSA – Vitamin C and iron absorption EFSA – Folate and blood formation NIH – Vitamin B12 metabolism Calder PC. Liposomal nutrient delivery

Μάθε περισσότερα:

Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παράγονται από την www.amhes.com

