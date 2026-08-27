WELL BEING

Iron Full: Γιατί να υποφέρεις για να πάρεις τον σίδηρό σου;

JTeam

27 Αυγούστου 2026

Iron Full: Γιατί να υποφέρεις για να πάρεις τον σίδηρό σου;
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Ο νέος σίδηρος των FREEZE VITAMINS συνδυάζει προηγμένη μορφή σιδήρου με μια απίστευτα ευχάριστη γεύση, ενώ η απορρόφησή του είναι τάχιστη!

FREEZE® VITAMINS – IRON BURST 100%
FAST-ACTING ORAL SPRAY

IRON SUPPORT & ENERGY

• Μείωση κόπωσης
• Σχηματισμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
• Υποστήριξη ενέργειας

Jenny.Gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το FREEZE® IRON BURST 100% αποτελεί ένα προηγμένο συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή oral spray, σχεδιασμένο για την υποστήριξη των επιπέδων σιδήρου και της καθημερινής ενεργειακής απόδοσης του οργανισμού.

Η σύνθεση βασίζεται σε έναν λειτουργικό συνδυασμό:

• Iron (Ferrous Bisglycinate)
• Vitamin C
• Folic Acid (5-MTHF)
• Vitamin B12 (Methylcobalamin)

Ένα συνεργιστικό σύστημα που συμβάλλει:

• στη μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης
• στον φυσιολογικό σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων
• στη μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό
• στη συνολική υποστήριξη του ενεργειακού μεταβολισμού

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη βιολογική αξιοποίηση του σιδήρου και των συνοδών μικροθρεπτικών συστατικών.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

• Energy metabolism: ο σίδηρος και οι βιταμίνες Β συμβάλλουν στον ενεργειακό μεταβολισμό
• Red blood cell formation: ο σίδηρος και το φυλλικό οξύ συμβάλλουν στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων
• Oxygen transport: ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική μεταφορά οξυγόνου
• Fatigue reduction: βιταμίνη Β12 και σίδηρος συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης
• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα

Jenny.Gr

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 7 sprays
Ingredients | Per dose | %NRV
Iron (Bisglycinate) | 70 mg | 500%
Vitamin C | 115 mg | 144%
Folic Acid (5-MTHF) | 200 μg | 100%
Vitamin B12 | 500 μg | 20000%

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Iron (Bisglycinate): υψηλής απορρόφησης μορφή σιδήρου
• Vitamin C: ενισχύει τη βιοδιαθεσιμότητα και την απορρόφηση του σιδήρου
• Folic Acid (5-MTHF): συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό αίματος
• Vitamin B12: υποστηρίζει την ενέργεια και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση
• Postbiotics: υποστηρίζουν το μικροβίωμα και τη μεταβολική ισορροπία
• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).
Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

• Ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό
• Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου
• Το φυλλικό οξύ συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό αίματος
• Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και εξάντλησης
• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα

Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. EFSA Journal – Iron and fatigue reduction
  2. EFSA – Vitamin C and iron absorption
  3. EFSA – Folate and blood formation
  4. NIH – Vitamin B12 metabolism
  5. Calder PC. Liposomal nutrient delivery

Μάθε περισσότερα:
Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παράγονται από την www.amhes.com

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