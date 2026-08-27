Iron Full: Γιατί να υποφέρεις για να πάρεις τον σίδηρό σου;
JTeam
27 Αυγούστου 2026
FREEZE® VITAMINS – IRON BURST 100%
FAST-ACTING ORAL SPRAY
IRON SUPPORT & ENERGY
• Μείωση κόπωσης
• Σχηματισμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
• Υποστήριξη ενέργειας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το FREEZE® IRON BURST 100% αποτελεί ένα προηγμένο συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή oral spray, σχεδιασμένο για την υποστήριξη των επιπέδων σιδήρου και της καθημερινής ενεργειακής απόδοσης του οργανισμού.
Η σύνθεση βασίζεται σε έναν λειτουργικό συνδυασμό:
• Iron (Ferrous Bisglycinate)
• Vitamin C
• Folic Acid (5-MTHF)
• Vitamin B12 (Methylcobalamin)
Ένα συνεργιστικό σύστημα που συμβάλλει:
• στη μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης
• στον φυσιολογικό σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων
• στη μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό
• στη συνολική υποστήριξη του ενεργειακού μεταβολισμού
Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.
Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη βιολογική αξιοποίηση του σιδήρου και των συνοδών μικροθρεπτικών συστατικών.
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
• Energy metabolism: ο σίδηρος και οι βιταμίνες Β συμβάλλουν στον ενεργειακό μεταβολισμό
• Red blood cell formation: ο σίδηρος και το φυλλικό οξύ συμβάλλουν στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων
• Oxygen transport: ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική μεταφορά οξυγόνου
• Fatigue reduction: βιταμίνη Β12 και σίδηρος συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης
• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Serving size: 7 sprays
Ingredients | Per dose | %NRV
Iron (Bisglycinate) | 70 mg | 500%
Vitamin C | 115 mg | 144%
Folic Acid (5-MTHF) | 200 μg | 100%
Vitamin B12 | 500 μg | 20000%
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
• Iron (Bisglycinate): υψηλής απορρόφησης μορφή σιδήρου
• Vitamin C: ενισχύει τη βιοδιαθεσιμότητα και την απορρόφηση του σιδήρου
• Folic Acid (5-MTHF): συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό αίματος
• Vitamin B12: υποστηρίζει την ενέργεια και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση
• Postbiotics: υποστηρίζουν το μικροβίωμα και τη μεταβολική ισορροπία
• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).
Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
• Ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική μεταφορά οξυγόνου στον οργανισμό
• Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου
• Το φυλλικό οξύ συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό αίματος
• Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και εξάντλησης
• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα
Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- EFSA Journal – Iron and fatigue reduction
- EFSA – Vitamin C and iron absorption
- EFSA – Folate and blood formation
- NIH – Vitamin B12 metabolism
- Calder PC. Liposomal nutrient delivery
Μάθε περισσότερα:
Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παράγονται από την www.amhes.com
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