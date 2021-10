Ο τρόπος να μεγαλώνουμε κορίτσια, χωρίς να τους φερόμαστε «σαν κορίτσια»

Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη, στοργή, ασφάλεια, ενσυναίσθηση και χώρο για να ανθίσουν και πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Όσο η συμπεριφορά μας διαφοροποιείται, ανάλογα με το φύλο του παιδιού και ανακυκλώνουμε στερεότυπα, αγοράζοντας (για παράδειγμα) αγορίστικα ή κοριτσίστικα παιχνίδια, τα φύλα θα συνεχίζουν να παίζουν έναν κοινωνικό ρόλο που δεν επέλεξαν ποτέ. Η Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού έρχεται ως μία υπενθύμιση, όχι μόνο για το πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια, αλλά πώς έχουμε μάθει να φερόμαστε εντελώς διαφορετικά στα παιδιά, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο το φύλο τους.

Το πρόβλημα της εικόνας

Συνεχίζουμε να υπάρχουμε ακόμα σε έναν κόσμο όπου η εξωτερική εμφάνιση είναι το άλφα και το ωμέγα για το κορίτσια. «Αντί να κάνουμε focus στο πώς θα καλλιεργήσουμε το χιούμορ, την ευγένεια και την οξύνοια σε ένα κορίτσι, το εκπαιδεύουμε να έχει ως προτεραιότητα ένα καλλίγραμμο σώμα, ένα όμορφο πρόσωπο και μία πολύ «θηλυκή» εικόνα», επισημαίνει η ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου "Under Pressure: Confronting the Epidemic of Stress and Anxiety in Girl", Lisa Damour.

Σπάμε τα στερεότυπα και φτιάχνουμε δικούς μας κανόνες

Ποιον ρόλο παίζει μία γυναίκα (και ένα κορίτσι) στην κοινωνία; Οφείλει να είναι νοικοκυρά, και αν δεν είναι, να φροντίζει εκείνη περισσότερο το σπίτι της. Να ξέρει να μαγειρεύει, ειδικά αν σκοπεύει να κάνει σχέση ή οικογένεια. Να είναι οκ με το να πληρώνεται λιγότερο από έναν άντρα και να σιωπά σε μία διαφωνία ή στα meetings. Η λίστα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις δεν έχει τέλος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα.

Το πρώτο βήμα είναι να δίνουμε στα κορίτσια τη δυνατότητα να φαντάζονται οι ίδιες τη θέση τους στον κόσμο. Να μην εμποτίζονται με στερεότυπα αλλά να φαντασιώνονται το μέλλον τους. Πώς θέλουν να αλλάξουν το παρελθόν; Ποια λάθη των προηγούμενων γενιών να αποφύγουν; Τι είναι ξεπερασμένο και πώς μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτόν τον διάλογο; Να τους επιτρέπουμε να κάνουν ερωτήσεις, να τολμούν να πηγαίνουν κόντρα και να έχουν δυνατά και υγιή πρότυπα.

Πετάμε στα σκουπίδια τις λέξεις

Αυτό το παιχνίδι είναι αγορίστικο. Αυτή η πράξη ήταν άνανδρη. Και πολλά ακόμα ξεπερασμένα παραδείγματα, με λέξεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο λεξιλόγιό μας. Ο σεξισμός διδάσκεται από μικρή ηλικία και έτσι όπως μαθαίνουμε ότι τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε, έτσι πιστεύουμε ότι τα κορίτσια είναι πιο όμορφα και γλυκά όταν είναι χαμογελαστά. Είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξουμε αντιλήψεις που είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας, αλλά ας κάνουμε μία προσπάθεια. Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για εμάς τους ίδιους.

Το πιο ασφαλές περιβάλλον πρέπει να είναι το σπίτι τους

Όταν μιλάμε για ασφάλεια, δεν αναφερόμαστε μόνο στη σωματική ακεραιότητα. Στο να μην υπάρχει κακοποίηση και ένας μόνιμος κίνδυνος. Το σπίτι και η οικογένεια πρέπει να είναι το περιβάλλον όπου υπάρχει ελευθερία σκέψης και έκφρασης, δεν υπάρχει τίποτα απαγορευμένο, ανήθικο ή μη αποδεκτό. Τα κορίτσια (αλλά και τα αγόρια) μπορούν να ρωτούν για το σεξ, την περίοδο, την LBTQ+ κοινότητα και να νιώθουν ότι οι γονείς δεν ντρέπονται και είναι διατεθειμένοι να απαντήσουν και να εξηγήσουν. Και αυτό δεν αφορά μόνο στις μητέρες, αλλά και στους μπαμπάδες. Μόνο έτσι μαθαίνεις σε ένα κορίτσι να έχει τη δική του προσωπικότητα και να μην φοβάται να καταρρίψει τα στερεότυπα. Όταν υπάρχει ενσυναίσθηση και πλήρης αποδοχή, ο άνθρωπος αποκτά αυτοπεποίθηση και δεν φοβάται να κάνει λάθη, γιατί ξέρει ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Όταν δεν ξέρει κάτι, ρωτάει για να μάθει. Δεν παύει ποτέ να είναι μαθητής.

Εσείς είστε το μεγαλύτερο πρότυπο

Όσα role models και αν έχουν, τα παιδιά πάντα θα υιοθετούν τις αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής των γονιών τους. Στην αρχή μιμούνται και αργότερα θεωρούν πως αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορείς να διδάξεις θάρρος ή να μάθεις σε ένα κορίτσι να αγαπά τις ατέλειες του σώματός του, αν εσύ είσαι συνέχεια επικριτική με τον ίδιο σου τον εαυτό. Όσο περισσότερο δυναμώνουμε εμείς, τόσο πιο πιθανό είναι να μεγαλώσουμε κορίτσια που πιστεύουν στις δυνάμεις τους και είναι γενναίες σε κάθε κομμάτι της ζωής τους.

Πηγή φωτογραφίας: Unsplash