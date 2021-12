Μαζί με το 2021, ας φύγει και η αχρείαστη γνώμη μας για το σώμα των άλλων

Παίρνεις κιλά, χάνεις κιλά. Τρως πολύ, τρως λίγο. Και πάντα, κάποιος θέλει να μοιραστεί τη γνώμη του για αυτό

Θυμάμαι ακόμη την πρώτη φορά που κάποιος σχολίασε το σώμα μου. Ήμουν 6 χρονών. Ήταν φίλη της γιαγιάς μου. Με είδε και με αποκάλεσε «τσουπωτή». Έχουν περάσει είκοσι χρόνια και μοιάζει σαν να ήταν χθες. Όπως θυμάμαι τις φορές που μου έλεγαν πόσο μου πήγαινε που αδυνάτισα, χωρίς να ξέρουν ότι έφταιγε μία διατροφική διαταραχή. Αργότερα, έχοντας ανθυγιεινό βάρος πια, φώναζαν ότι «δεν είναι σώμα γυναίκας αυτό». Κάποιος, μάλιστα, είχε πει συγκεκριμένα πως «νομίζεις ότι έτσι θα αρέσεις στα αγόρια;» - γιατί στο μυαλό του, αυτό ήταν το πρόβλημα.

Θεωρούμε δικαίωμά μας να μιλάμε για το σώμα των άλλων. Από τα περιοδικά που φωτογράφιζαν τις «celebrities με την περισσότερη κυτταρίτιδα» και τις εκπομπές που έκαναν ανελέητο fat-shaming σε γυναίκες που τολμούσαν να φορέσουν μπικίνι/κοντή φούστα/crop tops χωρίς να έχουν αναλογίες μοντέλου, μέχρι τους συγγενείς που έκαναν ακριβώς το ίδιο όχι στην τηλεόραση, αλλά στο οικογενειακό τραπέζι.

Τα λόγια μας έχουν τεράστια δύναμη, ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνουμε.

Πίσω στα ‘90s, ένας από τους ισχυρότερους managers του Hollywood αποκάλεσε τη Brittany Murphy «huggable, but not fuckable» (θέλεις να την αγκαλιάσεις, αλλά όχι να κάνεις σεξ μαζί της). Το είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, μάλιστα. Αποφάσισε, έτσι, να αδυνατίσει. Όταν πια έφυγε από τη ζωή το 2009, στα 32 της, η ιατροδικαστής Lisa Scheinin που έκανε τη νεκροψία, εξήγησε πως η αναιμία της ηθοποιού οφειλόταν κυρίως στο χαμηλό της βάρος.

Fast forward στο 2020 και την Adele που αδυνάτισε. Νιώθει άνετα, αυτό βγαίνει προς τα έξω κι εμείς εξακολουθούμε να μιλάμε για το σώμα της. Λίγο αργότερα, η Billie Eilish αποφάσισε να φορέσει στενά ρούχα. Δέχθηκε τεράστιο bullying στα social media εξαιτίας της φωτογραφίας που κυκλοφόρησε, ενώ άλλοι της έδιναν συγχαρητήρια για το θάρρος της. Ποιο θάρρος, άραγε;

