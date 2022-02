Οι 3 τρόποι που ένα έργο τέχνης θα σας κάνει καλύτερους στο να λύνετε καθημερινά προβλήματα

Αν θέλετε να βελτιώσετε την ικανότητα σας στην επίλυση προβλημάτων, αρκεί να κάνετε μια επίσκεψη σε ένα μουσείο τέχνης.

Αν σας φαίνεται περίεργο, οι επιστήμονες καταλήγουν πως μια βόλτα σε ένα μουσείο τέχνης θα σας κάνει καλύτερους problem solvers. Τι ακριβώς σημαίνει όμω αυτό; Σύμφωνα με την συγγραφέα του Fixed: How to Perfect the Fine Art of Problem Solving, Amy Herman, ο τρόπος που παρατηρείτε πίνακες, έργα τέχνης και γλυπτά, σας βοηθάει να διαχειρίζεστε καλύτερα διλήμματα που προκύπτουν στη δουλειά σας.

Αν λοιπόν, η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων, σας φαίνεται βουνό, η συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου, τονίζει πως: «Τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν όταν βγαίνουμε από το comfort zone μας. O τρόπος σκέψης αλλάζει και πολύ λίγοι άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο στο να παρατηρούν έργα τέχνης κάθε μέρα».

Σύμφωνα με τη Herman, που είναι παράλληλα ιστορικός τέχνης, «όταν εμπλεκόμαστε στην παρατήρηση καταστάσεων που διαφέρουν από την καθημερινότητά μας, αποκτάμε την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα από άλλη οπτική».

Ακολουθούν τα τρία βήματα που προτείνουν οι ειδικοί για να το δοκιμάσουμε:

1. Πρώτα, αρκεί να επικεντρωθείτε στην παρατήρηση

Μπείτε μέσα σε μια gallery, και ξεχωρίστε τα έργα τέχνης που θα θέλατε να πάρετε μαζί σας στο σπίτι. Μπορεί σε αυτά να βρίσκετε ομοιότητες με τον εαυτό σας ή κάποιο άτομο που γνωρίζετε. Στη συνέχεια, καταλήξτε στα έργα τέχνης που δεν σας αρέσουν καθόλου και σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους τα απορρίπτετε.

Όταν αφιερώνουμε χρόνο, κοιτάζοντας έργα τέχνης που δεν μας αρέσουν, μαθαίνουμε να βγαίνουμε από το comfort zone μας ενώ ο τρόπος που εκλαμβάνουμε το καθένα από αυτά ξεχωριστά, μας βοηθάει να επιλύουμε καλύτερα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά.

2. Κάντε ερωτήσεις

Όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, χρειάζεται να γνωρίζουμε και την οπτική των άλλων. Κοιτάζοντας ένα έργο τέχνης, σίγουρα γεννιούνται διαφορετικές απόψεις από άλλες οπτικές γι΄αυτό καλό είναι να τις γνωρίζετε. Το σημαντικό είναι να ρωτήσετε τους άλλους τι βλέπουν και όχι τι σκέφτονται εκείνη τη στιγμή ή τι πιστεύουν.

3. Στο τέλος μάθετε την ιστορία πίσω από κάθε έργο που παρατηρείτε

Μόλις ολοκληρώσετε τα δύο παραπάνω βήματα, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο στην ιστορία πίσω από κάθε έργο τέχνης. Πώς ονομάζεται το έργο που παρατηρείτε, και όλα όσα αναγράφονται στη λεζάντα. Είναι σημαντικό αυτό να γίνει στο τέλος για να έχετε σχηματίσει πρώτα μία δική σας εικόνα περί αυτού και στη συνέχεια να μάθετε των άλλων.

Σύμφωνα με τη Herman, ο συγκεκριμένος οδηγός ειδικά στα χρόνια της πανδημίας, βοηθάει σημαντικά στο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε πιο εύκολα οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει στην καθημερινότητα.