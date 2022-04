«Ξέρω ότι θα ακουστεί χαζό αλλά...»: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες ντρέπονται να κάνουν παράπονα;

Αν νιώθεις ότι (σχεδόν) όλα στη ζωή σου είναι χάλια αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να παραπονιέσαι τη στιγμή που η ζωή άλλων ανθρώπων στον κόσμο κινδυνεύει από έναν πόλεμο, τότε ήρθε η ώρα να πάψεις να συγκρίνεις τη ζωή σου με όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και να παραπονεθείς ανοιχτά για όσα σε απασχολούν

Όσο διαβάζεις αυτό το κείμενο, το πιο πιθανό είναι να έχεις σκεφτεί τουλάχιστον 10 πράγματα για τα οποία θα ήθελες να παραπονεθείς αλλά φοβάσαι ότι θα ακουστούν χαζά στον κόσμο επειδή δεν είναι το ίδιο «σοβαρά» με άλλα που συμβαίνουν γύρω.

Για παράδειγμα, νιώθεις έντονο άγχος στη δουλειά αλλά σκέφτεσαι ότι δεν πρέπει να το μοιραστείς γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχασαν τη δουλειά τους στην πανδημία και μόνο εκείνοι έχουν δικαίωμα να παραπονιούνται; Αν σκέφτεσαι πάντα με κριτήριο το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, τότε ήρθε η ώρα να απενοχοποιήσεις τη γκρίνια σου και να σταματήσεις να χρησιμοποιείς κάποιες περιττές φράσεις πριν πεις αυτό που θέλεις.

Ό,τι μας ανησυχεί γύρω από τις σχέσεις, τα χρήματα και μας φορτώνει με άγχος στην καθημερινότητα, γίνεται «υποδεέστερο» μπροστά στα «πραγματικά» προβλήματα και όσα εκτυλίσσονται στον πλανήτη. Κάπως έτσι όταν μιλάμε συνέχεια γι' αυτά στους άλλους, νιώθουμε άσχημα που τολμήσαμε να μονοπωλήσουμε την προσοχή με κάτι άλλο.

Όπως περιγράφει η Dr. Hannah Barham-Brown στο Stylist: «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται και μου λένε: "Ξέρω, ότι είναι χαζό αλλά.../ ξέρω ότι σπαταλώ τον χρόνο σας/ ξέρω ότι είστε απασχολημένη αλλά..."». Όχι, τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται να λέμε σε κάποιον κάθε φορά που έχουμε ανάγκη να του μιλήσουμε, είτε είναι ειδικός, είτε ο καλύτερος μας φίλος.

There are going to be some people out there feeling guilty for how much they are struggling with the news at the moment - if we aren’t ourselves affected to the same extent as the Ukrainians, then what right do we have to be so terrified, right? Wrong. Let’s break this down.>