Οι πιο σημαντικές φράσεις που πρέπει να μάθεις στο παιδί σου από μικρή ηλικία

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία γίνονται προσεκτικοί ακροατές και μιμούνται συμπεριφορές

Όταν μεγαλώνουμε ένα παιδί, θέλουμε να έχει πάνω του όλες τις αρετές του κόσμου. Θέλουμε να ανακαλύπτει διαρκώς τον κόσμο, να έχει ερεθίσματα, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, να βοηθάει τον κόσμο, να σέβεται και πολλά άλλα.

Μπορεί να έχουμε πολλές βλέψεις για το ποια χαρακτηριστικά θέλουμε να καλλιεργήσει το παιδί μας, μεγαλώνοντας αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η συμπεριφορά μας γίνεται πρότυπο μίμησης οπότε καλό είναι να φιλτράρεται πρώτα. Οι ειδικοί μοιράζονται μερικές από τις πιο σημαντικές φράσεις, τις οποίες μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας από μικρή ηλικία. Οι περισσότερες από αυτές είναι απλές αλλά έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, σύμφωνα με την εκπαιδευτική ψυχολόγο, και συγγραφέα του “Thrivers: The Surprising Reasons Why Some Kids Struggle and Others Shine.”, Michele Borba.

1. «Δεν υπάρχει χαζή ερώτηση»

Τα μικρά παιδιά λατρεύουν να κάνουν ερωτήσεις από τη στιγμή που ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί μέχρι να πέσουν στο μαξιλάρι τους το βράδυ. Όλη αυτή η περιέργεια είναι υπέροχη αλλά μπορεί να γίνει εξαντλητική για τους γονείς. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργείται από νωρίς γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να ανακαλύψουν τον κόσμο μόνα τους χωρίς λάθος κατευθύνσεις.

2. «Γεια! Με λένε... Εσένα;»

Στα δύο χρόνια με πανδημία, τα παιδιά ξέχασαν πώς είναι να κοινωνικοποιούνται. Τώρα που προσαρμοζόμαστε και πάλι τους ρυθμούς της νέας κανονικότητας, είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε στα παιδιά αυτό που έχουν ξεχάσει. Πώς είναι δηλαδή να χτίζουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, ξεκινώντας από τα πιο απλά όπως να συστήνουν τον εαυτό τους για να καλλιεργήσουν ξανά τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

3. «Είναι ok να κάνεις λάθη. Αρκεί να είσαι ειλικρινής»

Όλοι κάνουν λάθη οπότε είναι αναπόφευκτο να προσπαθούμε να μάθουμε ένα παιδί να μην κάνει. Το σημαντικό είναι να μάθει από νωρίς να απαντά με ειλικρίνεια χωρίς να προσπαθεί να κρύψει την πραγματικότητα. Έτσι δεν θα μπει ποτέ σε μπελάδες για τη συμπεριφορά του.

4. «Ευχαριστώ»

Η ευγνωμοσύνη είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η έκφραση ευγνωμοσύνης μάς κάνει να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι και μας οδηγεί σε πιο ουσιαστικές σχέσεις. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να διδάξετε την ευγνωμοσύνη στα παιδιά σας, αρκεί να την εκφράζετε μέσα από ευχαριστώ κάθε φορά που σας προσφέρουν τη βοήθειά τους όταν είστε απασχολημένοι με διάφορα.

5. «Όλα θα πάνε καλά»

Η πανδημία μάς έμαθε να ζούμε με έναν μόνιμο φόβο. Τα παιδιά το βίωσαν και το βιώνουν περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα και η πιο ανακουφιστική φράση που μπορείτε να τους λέτε είναι ότι «όλα θα πάνε καλά» και ότι τα πράγματα σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν αφού είναι έτσι προσωρινά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε μακριά τους την απαισιοδοξία και την καταστροφολογία.