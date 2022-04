Πολλοί χρήστες απείλησαν ότι θα εγκαταλείψουν την πλατφόρμα ενώ άλλοι γιόρτασαν την εξαγορά καθώς την αντιμετώπισαν ως «επιστροφή της ελευθερίας του λόγου» στο Twitter

Το μεγαλύτερο deal για την εξαγορά μιας ιδιωτικής επιχείρησης εδώ και δύο δεκαετίες είναι γεγονός αφού το Twitter περνάει στα χέρια του Elon Musk έναντι ποσού που ανέρχεται σχεδόν σε 44 δισ. δολάρια.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Musk, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου αυτήν τη στιγμή, δηλώνει: «Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας δημοκρατίας που λειτουργεί και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης, όπου συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας».

Κάπως έτσι ο Musk έπεισε πως δεν προχώρησε σε αυτή την κίνηση για τα λεφτά αλλά για το «για το μέλλον του πολιτισμού» και το Twitter, με τη σειρά του, έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: αστεία, σαρκαστικά σχόλια.

Τα hashtags #RIPTwitter, #twittersold και #GoodbyeTwitter πρωταγωνίστησαν και περιέγραψαν με τον καλύτερο τρόπο τη νέα πραγματικότητα που έρχεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα κατά πάνω μας.

well it’s been fun and time consuming, twitter. Rip — Kevin McHale (@druidDUDE) April 25, 2022

RIP black Twitter (2008- the day it was purchased by an apartheid houseplant) https://t.co/OyDC8bL8Ig — Kashana (@kashanacauley) April 25, 2022

Ο πρώην κυβερνήτης του Vermont, Howard Dean ήταν ανάμεσα στους πολλούς που γνωστοποίησαν την πρόθεση να αποσυρθούν από την πλατφόρμα μετά την απόφαση, γράφοντας: «Πολλά ευχαριστώ για τη γνώση και τον διαμοιρασμό πληροφοριών τα τελευταία 10 χρόνια. Αν ο Musk κυριαρχήσει στο Twitter, θα παραμείνω off μες στις επόμενες ώρες».

Hi Twitterverse. Many thanks for the knowledge and sharing over the past ten years or so. If Musk takes over Twitter I will be off within a few hours. Might be just as well for my well being but I’ve learned a lot of valuable stuff from many of you.Thank you all. Howard April 25, 2022

Τα υπόλοιπα σχόλια μιλούν από μόνα τους:

He can buy Twitter but he cannot buy one of my paintings. Which means my paintings are worth more than Twitter.

I think I will have a nice piece of apple pie. — John Lurie (@lurie_john) April 25, 2022

BREAKING: World's biggest clown purchases world's largest circus — Reuters Pitchbot (Satire) (@ReutersPitchbot) April 25, 2022

elon musk spending $43 billion to stop getting bullied on twitter when he could’ve simply been less annoying is insane — first-mate prance (@bocxtop) April 25, 2022

Kylie Jenner should buy Club Penguin April 25, 2022

Kylie Jenner should buy Club Penguin — Harry Hill (@veryharryhill) April 25, 2022

That’s too much money for twitter. It’s just words. U can’t even eat it — Vinny Thomas (@vinn_ayy) April 25, 2022

men will literally spend $44 billion to get the attention of grimes instead of going to therapy — Sydney Leathers (@sydneyelainexo) April 25, 2022

If Elon Musk buys Twitter, I’m never signing in again until five minutes later when I’m bored and open the app without thinking — Mike Drucker (@MikeDrucker) April 25, 2022