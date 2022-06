Τελικά, πόσο καταστροφικό είναι να ξυπνάμε μες στη νύχτα;

Οι ειδικοί καταλήγουν πως οι παρατεταμένες διακοπές ύπνου μες στα άγρια χαράματα μπορεί να έχουν άμεση επιρροή στην υγεία μας

Όλοι έχουμε στριφογυρίσει αμέτρητες φορές στο κρεβάτι μας αλλά το θέμα σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι κατά πόσο η διακοπή στον ύπνο παρατείνεται και διαρκεί περισσότερο από μερικά λεπτά.

Σύμφωνα με τη sleep expert, Dr Katharina Lederle, το να ξυπνάμε το βράδυ είναι απολύτως φυσιολογικό. «Οι κύκλοι του ύπνου μας διαρκούν 90' και στο τέλος του καθενός, ξυπνάμε για λίγο. Ωστόσο, αυτό δεν καταγράφεται στον εγκέφαλό μας γιατί διαρκεί πολύ λίγο. Ο ύπνος μας θεωρητικά διακόπτεται για να ελέγξουμε το περιβάλλον, να αλλάξουμε στάση και μετά συνεχίζουμε κανονικά να κοιμόμαστε».

People with #goodsleep can get energetic which do significantly helps work well and intimate couple relationship. pic.twitter.com/5BUbl96QFq

«Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε ώρες ξύπνιοι αλλά αυτό στην ουσία διαρκεί μόνο λίγα λεπτά», καθησυχάζει η ειδικός, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να αρχίσουμε να ανησυχούμε μόνο όταν οι διακοπές του ύπνου μας είναι μεγάλες και επιμένουν. Όπως λέει η Dr Lederle: «Αν σας συμβαίνει πάνω από 3 φορές την εβδομάδα και μένετε ξύπνοι για πάνω 20 ή 30 λεπτά, τότε μάλλον υποφέρετε από αϋπνία γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν γιατρό».

Όλο αυτό έχει άμεση επιρροή στην υγεία σας, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική. Επιβραδύνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και μειώνει τις γνωστικές ικανότητες ενώ προκαλεί εύκολα μεταπτώσεις στην ψυχολογία. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που βρίσκεται δημοσιευμένη στο Nature And Science Of Sleep, όταν ο ύπνος μας σπάει και οι διακοπές αυτές παρατείνονται, αποκτάμε περισσότερο άγχος από ό,τι όταν κοιμόμαστε λιγότερες ώρες.

Sleep experts say the ritual will cause more stress for those already tossing and turning at night during the pandemic. https://t.co/GTb67vZ8TH