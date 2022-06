Brain Dump: Η μόνη άσκηση που θα βάλει σε τάξη τις σκόρπιες σκέψεις σου

Αυτή η μέθοδος θα σε κάνει σίγουρα να ξεμπερδευτείς από το χάος των σκέψεων σου

Αν κάποιες μέρες δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς τις σκέψεις σου και να τις βάλεις σε μια τάξη, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις κάτι δραστικό για το χάος και τη σύγχυση που επικρατεί στο μυαλό σου.

H άσκηση που πρέπει να κάνεις, είναι γνωστή ως "Brain Dump" και αυτό που πρέπει να κάνεις στην ουσία, είναι να συγκεντρώσεις όλες τις συγκεχυμένες σου σκέψεις κι έπειτα να τις καταγράψεις για να μπορέσεις να αποδεσμευτείς από την ενοχλητική παρουσία τους. Αυτό θα καθαρίσει το μυαλό σου και θα αφήσει χώρο για νέες, δημιουργικές σκέψεις που θα μπαίνουν επιτέλους σε μια λογική σειρά.

Δοκίμασε να πειραματιστείς, σημειώνοντας κάθε χαοτική σου σκέψη σε ένα φύλλο χαρτί ή στο κινητό σου. Είναι σημαντικό να τσεκάρεις συχνά τη λίστα για να δεις μήπως σου ξέφυγε κάποια ώστε να την προσθέσεις. Έτσι, το μυαλό σου αρχίζει να αποστασιοποιείται από τις ανοργάνωτες σκέψεις και αρχίζει υποσυνείδητα να μπαίνει σε μια τάξη.

Επόμενο βήμα είναι η κατηγοριοποίηση των σκέψεων σου και η κατάταξή τους σε βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους. Έτσι, αρχίζεις να οργανώνεις όλα όσα σκέφτεσαι, βάζοντας προτεραιότητες που πρέπει να τηρηθούν. Αρκετοί bloggers περιγράφουν τη συγκεκριμένη άσκηση ως «αρκετά απελευθερωτική» και «λυτρωτική» καθώς τροφοδοτεί και πάλι την ξεχασμένη δημιουργικότητα, βάζει σε σειρά τα πιο καταιγιστικά και μπερδεμένα συναισθήματα και μας βοηθάει να βρούμε και πάλι το πάθος μας για κάτι.

