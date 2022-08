Αν λύσεις αυτόν τον γρίφο σε λιγότερο από 1', έχεις πολύ υψηλό IQ

O παρακάτω γρίφος αποκαλύπτει αν είσαι όσο έξυπνος πιστεύεις

Οι γρίφοι ακονίζουν το μυαλό και δεν είναι πάντοτε εύκολο να οδηγηθούμε στη λύση τους. Κάποιοι μάλιστα πρέπει να λυθούν σε πολύ σύντομο χρόνο, γεγονός που δείχνει πόσο έχουμε ανεπτυγμένες κάποιες μας ικανότητες. Ο παρακάτω γρίφος δημιουργήθηκε για να σε παιδέψει κι αν τον λύσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι είσαι genius.

Στην παρακάτω εικόνα, υπάρχουν 5 κρυμμένα σύμβολα- παγιωμένες φράσεις που χρησιμοποιούμε συνήθως στη δουλειά και κυρίως σε meetings. Μπορείς να τις εντοπίσεις; Η εικονογράφηση απεικονίζει μια ηλιόλουστη μέρα στο πάρκο όπου άνθρωποι και ζώα απολαμβάνουν το σκηνικό.

Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την προσπάθεια;

Ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψουμε ότι το σύννεφο πάνω αριστερά δεν υποδηλώνει ότι έρχεται καταιγίδα, αλλά συμβολίζει το brainstorm! Κάτω από το σύννεφο φαίνονται δύο άνθρωποι να παίζουν baseball. Αλλά σίγουρα ξέρεις ότι για να παίζεις ασφαλής, πρέπει να έχεις "touch base", και αυτό επαγγελματικά σημαίνει ότι «επικοινωνείς με κάποιον».

Αν τώρα κοιτάξεις προς τα δεξιά, θα δεις μια λίμνη με τέσσερις λευκές πάπιες που είναι στη σειρά. Οπότε βλέπεις "ducks in a row", που μεταφράζεται στην επαγγελματική διάλεκτο, λίγο διαφορετικά. Ότι δηλαδή «οργανώνεις τα πάντα στη δουλειά για να είσαι σε ετοιμότητα για οτιδήποτε κληθείς να φέρεις εις πέρας».

Λίγο πιο δεξιά, θα δεις ένα δέντρο. Είναι το μόνο που έχει πάνω του φρούτα και μπορούν να το αγγίξουν εύκολα οι περαστικοί. Αυτό λοιπόν είναι "low-hanging fruit". Όπως ακριβώς δηλαδή, θα λέγαμε για ένα task αν ήταν «ευκολάκι».

Τέλος, μπροστά βλέπουμε να τρέχει ένας άνδρας ακριβώς δίπλα από μια πινακίδα που λέει "one more mile". Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αυτός ο τύπος τρέχει μίλια. Το "go the extra mile" λοιπόν που αποτελεί challenge για εκείνον, σημαίνει μιλώντας επαγγελματικά, ότι «κάνει το κάτι παραπάνω».