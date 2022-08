Κανόνας 80/20: Τι είναι και πώς μπορεί να βελτιώσει όλους τους τομείς της ζωής σου

Έχεις δοκιμάσει ποτέ την «αρχή του Pareto»;

Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι χάνεις άσκοπα τον χρόνο σου; Μπορεί να σου συμβαίνει καθε μέρα αλλά υπάρχει τρόπος να απαλλαγείς από αυτό. Πώς; Εφαρμόζοντας την «αρχή του Pareto» ή αλλιώς του «κανόνα του 80/20». Αυτός ο κανόνας θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% των ενεργειών.

Στα τέλη του 1890, o φιλόσοφος και οικονομολόγος Vilfredo Federico Damaso Pareto, ήταν ο πρώτος που έκανε πράξη την ιδέα. Για την ακρίβεια, ο Pareto παρατηρούσε κάποια φυτά (μπιζέλια) μια μέρα και συνειδητοποίησε ότι το 20% των φυτών στον κήπο παρήγαγε το 80% των υγιών μπιζελιών. Αυτό που έκανε μετά, ήταν να κάνει ένα πείραμα στην Ιταλία. Όπως διαπίστωσε, το 20% του πληθυσμού κατοικούσε στο 80% της γης της χώρας και το 80% στο υπόλοιπο 20%.

Ο κανόνας που απέκτησε υπόσταση κάπως έτσι, μπορεί να σε βγάλει από την άβολη θέση όταν προσπαθείς να μάθεις κάτι καινούριο αλλά δυσκολεύεσαι και θες να τα παρατήσεις. Μπορεί να είναι αποθαρρυντικό όταν δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα μετά τις προσπάθειες σου αλλά σημασία έχει να μην τα παρατήσεις. Αυτό υποστηρίζει άλλωστε και ο κανόνας.

How to 80/20 your life:



(1) Make a list of the 10 things you spend the most time on.



(2) Circle the two that truly drive your results. Do more of those.



(3) Look at the others. Eliminate ruthlessly. Automate or outsource what you can. Press pause on the rest.



(4) Repeat.