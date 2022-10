Technoference: Μήπως βάζεις την τεχνολογία πάνω από τον σύντροφό σου;

Mήπως η σχέση σου πάσχει από technoference;

Αν με το πού βρίσκεσαι με τον σύντροφό σου, πιάνετε στο χέρι τα κινητά, αντί ο ένας το πρόσωπο του άλλου, τότε ξέρεις καλά τι είναι το technoference. Ναι, καλά κατάλαβες. Είναι η τεχνολογία ανάμεσά σας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που βρίσκεται δημοσιευμένη στο Media Psychology, η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες, δημιουργεί περισσότερες συγκρούσεις και το αίσθημα του ανικανοποίητου στα ζευγάρια. Άλλη έρευνα, δημοσιευμένη στο Sex and Marital Therapy, διαπίστωσε ότι η τεχνολογία μπορεί να καταστρέψει ακόμη και τη σεξουαλική χημεία των συντρόφων.

Οι ειδικοί προτείνουν 3 tips αν πιστεύεις ότι και η δική σου σχέση πάσχει από technoference:

Is Technoference Damaging Your Relationships? | Healthy friendships require care and attention -- make sure you're showing your friends how much you care for them by listening, not scrolling, when they're talking. @PsychToday https://t.co/7r9IsAQx4Z