Stress Eating: Πώς να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου να επιλέγει υγιεινές τροφές όταν το παθαίνεις

Το stress eating, δηλαδή η υπερκατανάλωση φαγητού, παρατηρείται σε περιόδους έντονου άγχους και στρες, καθώς το φαγητό μετατρέπεται σε ένα είδος παρηγοριάς, και προσφέρει στιγμιαία ανακούφιση και απόλαυση

Θα σου έχει τύχει πολλές φορές να τρως χωρίς να πεινάς στ' αλήθεια. Αυτό που σου συμβαίνει, λέγεται stress eating. Πυροδοτείται από το άγχος, προκαλεί λιγούρες οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και αναπόφευκτα λίπος στην κοιλιά.

Τα ενθαρρυντικά νέα ωστόσο, είναι ότι μπορείς να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου ώστε να αποζητάς και να καταναλώνεις πιο υγιεινές τροφές κάθε φορά που σου συμβαίνει. Το stress eating, δηλαδή η υπερκατανάλωση φαγητού, παρατηρείται σε περιόδους έντονου άγχους και στρες, καθώς το φαγητό μετατρέπεται σε ένα είδος παρηγοριάς, και προσφέρει στιγμιαία ανακούφιση και απόλαυση.

Η υπερφαγία λόγω έντονων συναισθημάτων προκαλεί ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο διατροφικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από έντονο αίσθημα πείνας και την προτίμηση κατανάλωσης λιπαρών φαγητών ή τροφών που περιέχουν ζάχαρη, καθώς και την αίσθηση του μη κορεσμού. Ο οργανισμός αντιδρά στους στρεσογόνους παράγοντες. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία στάδια του στρες, σύμφωνα με τον «πατέρα» της θεωρίας του στρες Hans Selye – που ονομάζεται "alarm stage of stress". Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο οργανισμός αρχίζει να απελευθερώνει κορτιζόλη και επινεφρίνη.

Stress eating is where we consume food in response to stress, especially when we are not hungry. Here are some tips for changing habits to help combat stress eating. pic.twitter.com/4g3mYcFG7L