Spotlight Technique: Τι είναι και πώς θα σε βοηθήσει να μην αγχώνεσαι για τα πάντα

Το μόνο που χρειάζεται, είναι να ανακατευθύνεις την προσοχή και τη σκέψη σου και να αποτραβηχτείς από ό,τι σου προκαλεί αβεβαιότητα

Άγχος, πίεση, αγωνία, παρατεταμένα αρνητικά συναισθήματα. Αν οι λέξεις που μόλις χρησιμοποιήσαμε, σε χαρακτηρίζουν, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις μια επιστημονική μέθοδο, γνωστή ως "spotlight technique".

Αν νιώθεις ότι εστιάζεις συνεχώς την προσοχή σου σε πράγματα που σε στεναχωρούν και σε αγχώνουν, τότε πρέπει να δοκιμάσεις να βάλεις φρένο στις σκέψεις σου. Πώς; Η παραπάνω μέθοδος εξηγεί για αρχή, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ανησυχία. Σύμφωνα με την ψυχολόγο του πανεπιστημίου Towson, Sandra Llera, PhD: «Ανησυχούμε ακριβώς επειδή φοβόμαστε το άγνωστο και παρόλο που γνωρίζουμε ότι η ανησυχία θα μας προκαλέσει περισσότερο άγχος, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε».

Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας συναισθηματικά ότι τελικά μπορεί να υπάρξει αρνητική εξέλιξη σε κάτι που επιχειρούμε και το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε να θεωρήσουμε την ανησυχία που μας προκαλείται, ως το βασικό μέσο επίλυσης προβλημάτων και μια μέθοδο ελέγχου.

Σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο, Michael Stein, Psy.D., το να στεναχωριόμαστε και να ανησυχούμε διαρκώς για διάφορα που συμβαίνουν στη ζωή μας, καταλήγει να γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ακριβώς επειδή πρόκειται για κάτι πολύ γενικευμένο. Αυτό που προτείνει λοιπόν ο ειδικός είναι να προσπαθήσουμε να αποπροσανατολίσουμε τις σκέψεις μας τη δεδομένη στιγμή και να τις στρέψουμε αλλού. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της συγκεκριμένης μεθόδου που μας μαθαίνει να παίρνουμε καλύτερες βαθιές εισπνοές και να επικεντρωνόμαστε μόνο σε οτιδήποτε είναι υπαρκτό.

Looking for a fancy cure for a better mental health? Try deep breathing. It the medicine for your nervous system #lifechoices #motivation #mentalhealth #depression #stress pic.twitter.com/O16pi5YseI