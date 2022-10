Awe walking: Το νέο trend στο περπάτημα θα σε ανακουφίσει από το στρες

Αν το στρες δεν υποχωρεί ούτε όταν περπατάς, τότε πρέπει να δοκιμάσεις το Awe walking

Ακόμη και αυτοί που δεν περπατούσαμε πολύ ή καθόλου, μες στην πανδημία βγήκαμε στους δρόμους (αφού δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα βουνά). Έτσι, το περπάτημα και η άσκηση ως μοναδική λύση διαφυγής από το lockdown, έγινε η δεύτερη φύση μας.

Πειραματιστήκαμε με προπονήσεις, δοκιμάσαμε διάφορα challenges, όπως τα 10k βημάτα σε μια μέρα, αλλά η ψυχική μας υγεία παρέμεινε λίγο- πολύ στα ίδια επίπεδα. Αν παρατηρείς πως κάθε φορά που περπατάς, κουβαλάς μαζί σου κι ένα συσσωρευμένο άγχος, μάλλον δεν έχεις δοκιμάσει όλους τους τρόπους αποφόρτισης.

Το awe walking είναι το νέο trend ευεξίας που υπόσχεται να σου πάρει όλα τα άγχη. Κάνει ό,τι λέει και το όνομά του. Σε «μαγεύει» από τα πρώτα βήματα αφού δίνει άλλο νόημα στο περπάτημα. Έχει να κάνει με την προσεκτική παρατήρηση της φύσης και όσων είναι γύρω σου, όσο εσύ περπατάς. Αρκεί να στήσεις το παρακάτω σενάριο στο μυαλό σου: Έχεις 15' στη διάθεσή σου πριν το επόμενο meeting οπότε βγαίνεις για ένα 10' περπάτημα. Πόσες φορές το κάνεις; Καμία αλλά δεν έχει σημασία. Το σενάριο συνεχίζεται ως εξής: Φεύγεις από το γραφείο, κάνεις μερικά συγκεκριμένα βήματα εντός του χρονικού ορίου που σου έχεις θέσει κι επιστρέφεις. Νιώθεις καλά, αλλά όλο αυτό έγινε πολύ βιαστικά. Εύχεσαι λοιπόν να είχες περισσότερο χρόνο.

Έρευνα του 2021 στο Northbay Hospital έδειξε ότι το awe walking «μας μεταφέρει σε μια σφαίρα αιωνιότητας», κι όχι μόνο. Μειώνει το στρες, το αίσθημα μοναξιάς, τον πόνο και την κατάθλιψη. Στη μελέτη συμμετείχαν 128 εργαζόμενοι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 221 μέλη της κοινότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό που έπρεπε να κάνουν, ήταν να βρουν μια απλή άσκηση που θα τους βοηθούσε να βιώσουν τη συγκεκριμένη εμπειρία για 10-15'' από 3- 5 φορές την εβδομάδα.

Μετά από 21 ημέρες, οι συμμετέχοντες παρατηρούσαν σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία τους και μπορούσαν να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους. To awe walking είναι σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Dr Wood: «μια άσκηση, κατά την οποία ενσωματώνεσαι στο περιβάλλον όσο περπατάς, νιώθοντας δέος και μαγεία». Το φυσικό περιβάλλον είναι ιδανικό για να λάβεις ερεθίσματα, ενδυναμώνοντας κάθε θετικό συναίσθημα στη θέση του αρνητικού.

The awesome benefits of ‘awe walking’: Research by assistant professor of psychology Jennifer Stellar shows that seeking moments of awe in everyday life can boost health and happiness, writes @SadiyaAnsari in @besthealthmag.✨ https://t.co/M6OP7DZjfH