Oι 6 πιο «δύσκολες» κατηγορίες ανθρώπων- Μπορείς να μαντέψεις τη χειρότερη;

Ζουν ανάμεσά σου και ίσως σε επιβαρύνουν ψυχολογικά

Η συναναστροφή μαζί τους είναι «αναγκαίο κακό» της καθημερινότητας. Δεν μπορείς να τους αποφύγεις αλλά μπορείς να βρεις σίγουρα τον τρόπο για να τους διαχειρίζεσαι. Πώς; Αναγνωρίζοντας ακριβώς τον τύπο, στον οποίο ανήκει ο καθένας τους.

Φυσικά, κατάλαβες ότι αναφερόμαστε στους πιο «δύσκολους» χαρακτήρες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά με την ελπίδα ότι η επαφή μαζί τους να έχει άμεση επιρροή στην ψυχολογία μας. Το πρώτο βήμα για να συμβεί αυτό, είναι να αναγνωρίσεις ακριβώς σε ποια κατηγορία ανήκουν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν 6 τύποι.

Πρόκειται για τον χειρότερο τύπο ανθρώπου και σημαίνει ότι θυμώνει αλλά δεν μιλά, δεν εκδηλώνει τα συναισθήματά του και δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν. Αυτός είναι ο σύντομος ορισμός. Αυτή η κατηγορία είναι ό,τι χειρότερο σε μια ερωτική σχέση καθώς δεν είναι ποτέ ξεκάθαρο το τι αισθάνονται και τι περιμένουν από σένα.

Why some people find it so much easier to act in passive-aggressive, vindictive ways instead of having a real discussion about their issues, writes @SigneWhitson https://t.co/sKIRneMop2 pic.twitter.com/Y0AvjsDxby

Σε ρωτάνε για τα πάντα, δεν μπορούν να αποφασίσουν τίποτα μόνοι τους και σε τυλίγουν με ένα πέπλο αβεβαιότητας. Η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπου μπορεί να σε πάει πίσω σε διάφορους τομείς της ζωής σου, και κυρίως στα επαγγελματικά, καθώς τείνει να σε επηρεάζει πολύ.

Σίγουρα έχεις κάποιον απαισιόδοξο γύρω σου. Κάποιον που βλέπει τα πάντα μαύρα και εκφράζει απογοητευτικές απόψεις για οτιδήποτε γύρω του. Ναι, αυτός ο τύπος ανθρώπου δεν θα βρει ποτέ τίποτα θετικό να σου πει και αποκλείεται να σε αφήσει ανεπηρέαστο.

Αυτός ο τύπος ανθρώπου, ακόμη κι αν είναι θύτης, παίρνει πάντα τον ρόλο του θύματος. Έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την απαισιοδοξία και ξέρει πάντα να ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους, ακόμη κι αν ξέρει ότι εκείνος έχει προκαλέσει την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται.

Constantly claiming to be a victim is not a sign of virtue. It's a strategy for narcissists and psychopaths to get ahead.



Data: people who regularly signal victimhood are more willing to lie, cheat, and steal.



Beware those who air personal grievances like every day is Festivus. pic.twitter.com/qRMa9FN4rh