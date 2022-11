Το 15λεπτο τεστ που θα σε βοηθήσει να τα βρεις με τους διαφορετικούς «εαυτούς» σου

Πάρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να ζωγραφίζεις

Τα ψυχολογικά τεστ μπορούν να μας δώσουν μια πολύ καλή εικόνα για την προσωπικότητά μας, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις στην ζωή μας. Διακεκριμένοι ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει κάποια από τα πιο αποτελεσματικά τεστ προσωπικότητας και τα μοιράζονται μαζί μας.

Το σημερινό είναι λίγο διαφορετικό γιατί μας φέρνει αντιμέτωπους με τον εαυτό μας και τα αντιφατικά πράγματα που πολλές φορές ζητάμε από τη ζωή μας. Αν κάποιες φορές δυσκολεύεσαι να τα βρεις με σένα, το παρακάτω τεστ δημιουργήθηκε για να σε «ξεμπερδέψει» από την ψυχοθεραπεύτρια, Satya Doyle Byock, η οποία σου λέει πως είναι εντελώς φυσιολογικό.

Η ίδια ονομάζει αυτό που μας συμβαίνει ως "quarterlife" και το μόνο που έχεις για να βάλεις τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου σε μια σειρά είναι να πάρεις χαρτί και μολύβι και να δημιουργήσεις ένα ανθρωπάκι. «Μπορεί να προτιμάς να είσαι single και από την άλλη, να θες να παντρευτείς και να αποκτήσεις παιδιά», περιγράφει η Byock, συμπληρώνοντας: «Όταν κυριεύεσαι από δύο εντελώς αντίθετες επιθυμίες, είναι δύσκολο να αποφασίσεις πώς θα προχωρήσεις παρακάτω».

Για να τα ξεδιαλύνεις λίγο μέσα σου, η ειδικός προτείνει να δοκιμάσεις την άσκηση που έχει δημιουργήσει με τίτλο: "My Two Conflicting Selves", «Οι δύο συγκρουόμενοι εαυτοί μου». Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σχεδιάσεις δύο ανθρωπάκια με τα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους, ανακαλύπτοντας στο τέλος πώς μπορείς να ενώσεις τους διαφορετικούς κόσμους τους.

Το τεστ είναι πιο απλό από ό,τι νομίζεις και θα σου πάρει μόνο 15 λεπτά.

Βήμα 1: Σχεδίασε δύο ανθρωπάκια

Ναι, όπως θα τα ζωγράφιζες στο νήπιο. Εδώ δεν έχει σημασία το καλλεχνικό σου ταλέντο αλλά το να διαχωρίσεις τους δύο εαυτούς σου. Ο ένας αποζητά την ασφάλεια και τη σταθερότητα και ο άλλος ψάχνει την περιπέτειακαι την ελευθερία μακριά από το comfort zone.

Photo Illustration by Becky Harlan/NPR

Βήμα 2: Δώσε από ένα όνομα

Δώσε από ένα όνομα στα δύο ανθρωπάκια που συμβολίζουν τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού σου. Μπορείς να εμπνευστείς από αγαπημένες ταινίες και από τον κινηματογράφο. Κράτησε για παράδειγμα το όνομά σου και βρες κι ένα άλλο. Τα συγκεκριμένα ονόματα σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια, «αποκαλύπτουν τις αόρατες πλευρές μας και μας ωθούν να μιλήσουμε ανοιχτά γι' αυτές».

Photo Illustration by Becky Harlan/NPR

Βήμα 3: Δημιούργησε μια αφήγηση

Φτιάξε από μια ιστορία με τα πιο κυρίαρχα χαρακτηριστικά της κάθε πλευράς σου. Για να βοηθηθείς, μπορείς να απαντάς στις παρακάτω ερωτήσεις: Τι δουλειά κάνεις;/ Ποιο είναι το relationship status σου;/ Τι ρούχα σου αρέσει να φοράς;/ Έχεις κατοικίδιο;/ Πού μένεις;/ Πώς σου αρέσει να διασκεδάζεις;/ Ποια είναι τα χόμπι σου;/ Πού ονειρεύεσαι να πας διακοπές;/ Έχεις παιδιά; Ήθελες να κάνεις; Πρόκειται μόνο για ένα προσχέδιο, μπορείς να προσθέσεις ό,τι θες.

Photo Illustration by Becky Harlan/NPR

Βήμα 4: Παρατήρησε τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου

Σε αυτό το στάδιο, μπορείς να συγκρίνεις τις δύο πλευρές που έχεις δημιουργήσει, ψάχνοντας διαφορές και ομοιότητες. Είναι από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για να τα βρεις με τον εαυτό σου και όσα θες.

Βήμα 5: Ανακάλυψε πώς μπορείς να εκπληρώσεις όλες σου τις ανάγκες

Ποια ανάγκη κυριαρχεί στη ζωή σου; Προσπάθησε να βρεις μια ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες σου και δες ποια υπερισχύει στη ζωή σου, προσθέτοντας πράγματα που μπορείς να κάνεις για να τις εκπληρώσεις.

Η συγκεκριμένη άσκηση θα σε βοηθήσει 100% να τα βρεις με τον εαυτό σου και να κάνεις «ειρήνη» με κάθε συγκρουόμενη σου πλευρά.