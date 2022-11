Φοβάσαι την κριτική; 2 ψυχολογικά tips για να το ξεπεράσεις

Οι συμβουλές των ειδικών, όπως τις κατέγραψε το Forbes

Σε κανέναν δεν αρέσει η κριτική αλλά κάποιοι είναι λίγο περισσότερο αλλεργικοί. Αν ανήκεις στους τελευταίους, τότε οι ψυχολόγοι προτείνουν δύο απλά tips που θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς τα αρνητικά σχόλια και να προχωρήσεις τη ζωή σου.

Η αλήθεια είναι ότι η κριτική υπάρχει παντού γύρω και για τα πάντα. Από το τι φοράμε, τι τρώμε, τι αγοράζουμε μέχρι το πώς κάνουμε τη δουλειά μας και ποιους επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας. Η κριτική λαμβάνει πολλές φορές αρνητικό πρόσημο κι εκεί είναι που θέλουμε τις περισσότερες φορές να κλείσουμε τα αυτιά και να μεταφερθούμε μακριά από τον άνθρωπο που την ασκεί.

Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, ακολουθούν δύο σωτήρια tips από τους ειδικούς.

Αντί να κρατάς άμυνα, προσπάθησε να ακούς περισσότερο. Είναι κοινό αντανακλαστικό να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας κάθε φορά που ακούμε αρνητικά σχόλια. Όμως προσπάθησε να αλλάξεις τακτική, επιλέγοντας να ακούς και μετά να αποκτάς αμυντική στάση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρεις να ακούς τις αρνητικές κριτικές χωρίς να γεμίζεις με αρνητικά συναισθήματα.

Don't fear criticism: If you are doing something that is relevant, it will get criticized. It's just a fact of life. Criticism is showing you that you did something that was relevant, because people took the time to go and criticize.



