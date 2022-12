Mέθοδος Feynman: Τα 4 βήματα για να μάθεις (σχεδόν) τα πάντα

H τεχνική που θα κάνει τη γνώση παιχνιδάκι

Πολλές φορές, δεν καταλαβαίνουμε πράγματα στον βαθμό που πιστεύουμε. Σου έχει συμβεί να μαθαίνεις κάτι, αποκτώντας μια γνώση που δεν μπορείς να μεταφέρεις εύκολα στους άλλους; Αν ναι, τότε ίσως δεν έχεις δοκιμάσει την τεχνική Feynman που υπόσχεται να σε βοηθήσει να μάθεις κάτι πολύ καλύτερα.

Η τεχνική είναι ένα γνωστικό μοντέλο που επινοήθηκε από τον Νομπελίστα φυσικό Richard Feynman και σε βοηθάει να μάθεις τα πάντα, διδάσκοντας κάποιον άλλο. Μέσα από πολύ συγκεκριμένα βήματα, είσαι σε θέση να κατανοήσεις βαθύτερες έννοιες και να τις θυμάσαι για αρκετό καιρό.

The FEYNMAN method of learning:



1) Choose a concept and study it quickly

2) Teach it to someone, like a child, who is unfamiliar with the topic

3) Revise to fill in the gaps

4) Review and simplify



(repeat steps 2 and 4 until you can explain the concept in your own words) pic.twitter.com/NloT892omw