4 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις όταν έχεις αϋπνίες

Μην αλλάζεις τη ρουτίνα του ύπνου σου

Αν οι μέρες σου στη δουλειά είναι φορτικές και γεμάτες, το πιο πιθανό είναι να σου βγαίνει ένταση κάθε βράδυ με αποτέλεσμα να μην σε παίρνει ο ύπνος. Το overthinking έρχεται να δώσει λύση σε κάθε άλυτο πρόβλημα κι εκεί που πας να μετρήσεις προβατάκια, αρχίζεις να αναμασάς ό,τι δεν πήγε καλά μες στη μέρα. Οι ώρες ύπνου μειώνονται δραματικά στο ξυπνητήρι αλλά εσύ εκεί, στις σκέψεις σου.

Αν είσαι από τους τύπους που αργούν πολύ να κοιμηθούν, υπάρχουν τέσσερα πράγματα σύμφωνα με τους ειδικούς, που καλό είναι να αποφεύγεις.

Μπορεί να νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει μια αλλαγή στη ρουτίνα του ύπνου σου αλλά αντίθετα θα επιδεινώσει τις αϋπνίες. Αν ξεκίνησες μόλις να τις βιώνεις, μην αλλάξεις τίποτα. Αντίθετα προσπάθησε να επικεντρωθείς σε ό,τι σε χαλαρώνει και σου δίνει χαρά.

Different bed times work for different people, and it may even change day-to-day depending on your lifestyle! Sticking to a regular bedtime routine helps your mind and body know that it's time to rest, no matter what time you choose to sleep. 🌙 pic.twitter.com/fGZS12wtd7