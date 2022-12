Γιατί το να κοιμάσαι με αναμμένα φώτα, είναι κακό για την υγεία σου

Η έκθεση στο φως πριν κοιμηθείς αλλά και κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, προειδοποιούν οι ειδικοί

Πόσες φορές έχει τύχει να κοιμηθείς με φως; Και άλλες πόσες εκτίθεσαι αρκετή ώρα στο φως της οθόνης πριν σε πάρει ο ύπνος; Έρευνα δείχνει ότι οι δύο αυτές συνήθειες μπορεί να είναι εξαιρετικά καταστροφικές για την υγεία σου και θα σου εξηγήσουμε αμέσως γιατί.

Το φως ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι του ανθρώπινου εγκεφάλου, που είναι γνωστό ως υπερχιασματικός πυρήνας. «Το φως ασκεί τέτοια δύναμη που συγχρονίζει τον ρυθμό και τη λάθος ώρα μπορεί να τον αποσυγχρονίσει εντελώς», εξηγεί η νευρολόγος του Center for Circadian and Sleep Medicine στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern, Phyllis Zee.

Μαζί με την ομάδα της, μελέτησαν την ανοχή γλυκόζης και τον καρδιακό ρυθμό 20 ατόμων για δύο νύχτες, 10 από τους οποίους κοιμήθηκαν και τα δύο βράδια με χαμηλό φως, ενώ οι άλλοι 10 πέρασαν μια νύχτα σε ένα δωμάτιο με αμυδρό φως και την επόμενη νύχτα σε ένα δωμάτιο με φωτισμό περίπου 100 lux, που ισοδυναμεί περίπου με μια συννεφιασμένη ημέρα.

Οι συμμετέχοντες που κοιμήθηκαν με αναμμένα φώτα, είπαν πως κοιμήθηκαν μια χαρά. Τα αποτελέσματα όμως της έρευνας έδειξαν κάτι εντελώς διαφορετικό σύμφωνα με τις καταγραφές του εγκεφάλου τους. Όπως παρατηρήθηκε, προσπερνούσαν πολύ πιο εύκολα τα στάδια ξεκούρασης που παίζουν ρόλο στις γνωστικές τους λειτουργίες.

Οι επιπτώσεις στον μεταβολισμό και στην λειτουργία της καρδιάς τους, ήταν ακόμη πιο επιζήμιες. Τα δείγματα από το αίμα όσων είχαν κοιμηθεί με αναμμένο φως. «Διαπιστώσαμε ότι το φως, ακόμη και σε μέτρια ένταση, αυξάνει την ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, κάτι που υποθέτουμε ότι δημιουργεί αυξημένο καρδιακό ρυθμό και μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη», δήλωσε η Dr Phyllis Zee.

Other research shows that light exposure in the middle of the night may impact everything from dopamine levels to learning and cognition.



