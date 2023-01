Coorie: Η lifestyle τάση από τη Σκωτία που φέρνει ευτυχία στις χειμωνιάτικες μέρες

Θα σε βοηθήσει να νικήσεις την κακή ψυχολογία που έχει να κάνει με τα μουντά πρωινά και τις βροχερές μέρες

Αν έχεις δοκιμάσει το hygge από τη Δανία ή την τάση ευεξίας, γνωστή ως koselig από τη Νορβηγία χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, μάλλον ήρθε η ώρα να σκεφτείς σοβαρά να υιοθετήσεις το lifestyle trend που εφαρμόζουν οι Σκωτσέζοι για να διαχειριστούν την κακή ψυχολογία από την πίεση και το σκοτάδι του χειμώνα που συνεπάγεται περισσότερες υποχρεώσεις και λιγότερη διασκέδαση. Ονομάζεται coorie και είναι συνώνυμο της απλότητας και της ισορροπίας.

Στόχος της τάσης είναι η πλήρης αποφόρτιση και η επίτευξη της προσωπικής ευτυχίας που απορρέει από μικρές απολαύσεις. Το όλο νόημα της τάσης στηρίζεται στην αναζήτηση για κάτι απλούστερο μακριά από άγχος και πιέσεις της καθημερινότητας. Σε αντίθεση με το hygge, το οποίο είναι περισσότερο μια ζεστή και οικεία ευχαρίστηση, το coorie εστιάζει σε εξωτερικές δραστηριότητες στη φύση, (κι όχι μόνο).

What Is The Scottish Wellness trend 'Coorie'? – What Does Coorie Mean?

