Η (ζωγραφική) άσκηση που υπόσχεται να σου αλλάξει τη ζωή

«Παίζει» με τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου σου

Αν θες να βελτιώσεις τις καλλιτεχνικές σου δεξιότητες, ώρα να δοκιμάσεις μια άσκηση που υπόσχεται να σου αλλάξει τη ζωή. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν όσοι τη δοκίμασαν.

Το μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να σχεδιάσεις ένα σκίτσο. Η άσκηση αυτή περιστρέφεται γύρω από ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι και δεν είναι άλλο από το ότι ζωγραφίζεις ουσιαστικά αυτό που νομίζεις ότι βλέπεις και όχι αυτό που είναι μπροστά σου.

Το παρακάτω video σού μαθαίνει ένα τρόπο για να λύσεις το πρόβλημα, αξιοποιώντας τις διαφορές του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου σου. Σου υποσχόμαστε ότι είναι πιο απλό από ό,τι νομίζεις. Στην πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται είναι να αναποδογυρίσεις την εικόνα.

Το video θα σε βοηθήσει αρκετά:

Η όλη ιδέα εμπνέεται από το βιβλίο "Drawing on the Right Side of the Brain" της Betty Edwards, που υπόσχεται να σε μάθει πώς να αξιοποιείς 100% και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου σου. Η παρατηρητικότητα και η ανάλυση είναι δουλειά του αριστερού ημισφαιρίου ενώ το δεξί προάγει τη δημιουργικότητά σου.

Το δεξί ημισφαίριο δουλεύει σκληρά όσο σχεδιάζεις ενώ το αριστερό βοηθάει ώστε να υπερισχύσει στα μάτια σου αυτό που βρίσκεται μπροστά σου, κι όχι εκείνο που νομίζεις ότι βλέπεις βάσει προηγούμενης εμπειρίας.

Αν σε μπερδέψαμε, ακολούθησε τις οδηγίες του video και θα καταλάβεις.