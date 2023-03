Η Μεγάλη Παραίτηση: Οι καλύτεροι (και χειρότεροι) τρόποι να αφήσεις τη δουλειά σου

Σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς

Όλο και περισσότερος κόσμος τελευταία, «φλερτάρει» με την ιδέα της παραίτησής του. Αλλά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φύγεις από τη δουλειά σου όταν την έχεις «ξε- ερωτευτεί;». Οι ειδικοί προτείνουν μερικές έξυπνες λύσεις στο Stylist για να φύγεις όσο πιο ανώδυνα γίνεται, από το εργασιακό σου περιβάλλον.

Η πανδημία έκανε πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για αλλαγή δουλειάς και η μαζική έξοδος όπως φαίνεται, έγινε για καλό. Σύμφωνα με έρευνα της Glassdoor, το 30% των γυναικών που συμμετείχαν, δήλωσαν ότι άλλαξαν δουλειά από την αρχή της πανδημίας. Από την άλλη, έρευνα του CIPHR δείχνει ότι 1 στους 3 ανθρώπους έχουν στραφεί σε μια εντελώς νέα καριέρα ή άλλαξαν εργασιακό περιβάλλον τους τελευταίους 18 μήνες.

Το να αφήσεις τη δουλειά σου, δεν είναι σίγουρα το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Σου προκαλεί πολλά, διαφορετικά συναισθήματα, τα οποία πρέπει κάπως να διαχειριστείς. Σύμφωνα με την public speaking coach του Speak2Impact, Susie Ashfield: «Η παραίτηση από τη δουλειά σου δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν χωρισμό. Το καλύτερο tip για να το κάνεις σωστά, είναι μια ξεκάθαρη συζήτηση face to face όπου και οι δύο πλευρές θα μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους».

The Great Resignation is pretty much over for some workers — but not everyone. See how your industry is doing. https://t.co/WMu4vvdyun