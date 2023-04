Αν λες συχνά αυτές τις 13 φράσεις, έχεις ασυναγώνιστο EQ

Καταλαβαίνεις εύκολα τους άλλους;

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις και να κατανοείς τα συναισθήματα, τόσο τα δικά σου όσο και των άλλων. Έρευνα δείχνει ότι πρόκειται για κάτι σπάνιο, το οποίο δυναμώνει τις σχέσεις και υπερισχύει του δείκτη IQ.

Πώς θα καταλάβεις αν έχεις κι εσύ; Οι ψυχολόγοι καταλήγουν σε 13 φράσεις, τις οποίες αν χρησιμοποιείς πολύ στην καθημερινότητά σου, τότε έχεις υψηλότερα ποσοστά EQ από τους γύρω σου.

Αν αυτή είναι η φράση σου, τότε ενδιαφέρεσαι πραγματικά για το τι σκέφτονται και θέλουν να εκφράσουν οι γύρω σου. Δεν σε ενδιαφέρουν μόνο οι δικές σου σκέψεις αλλά δίνεις χώρο για να ακουστούν και οι υπόλοιποι.

Όταν λες σε κάποιον ότι τον καταλαβαίνεις, δημιουργείς ένα άψογο περιβάλλον για να καλλιεργηθεί η ομαδικότητα. Ειδικά, όταν λες ότι τον ακούς, χτίζεις τα θεμέλια για μια καλή επικοινωνία, που είναι ισχυρό σημάδι συναισθηματικής νοημοσύνης.

Αυτή η φράση υποδηλώνει μια ακόμη σημαντική πτυχή του EQ: την ικανότητα να φέρεσαι διπλωματικά όταν έχεις να κάνεις με δύσκολους ανθρώπους και καταστάσεις. Όταν διαφωνείς με κάποιον, το δείχνεις με τακτ ώστε να καταλήξετε σε μια λύση, στην οποία θα συμφωνείτε και οι δύο όσο περισσότερο γίνεται.

