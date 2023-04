Breadcrumbing: Η χειριστική τακτική που μπορεί να χρησιμοποιεί ο σύντροφός σου και πώς να την αναγνωρίσεις

Είναι από τις πιο ύπουλες μεθόδους και προκαλεί μια μονόπλευρη σχέση

Υπάρχουν πολλοί όροι για να περιγράψουν τις σχέσεις. Τοξικοί και μη, εισβάλλουν στη ζωή μας πριν ακόμη το καταλάβουμε και ένας από αυτούς είναι και το breadcrumbing. Αν αναρωτιέσαι τι είναι κι αν έχεις πέσει θύμα του, οι ειδικοί το περιγράφουν ως την αρνητική συμπεριφορά που σημαίνει την εκδήλωση όσου ενδιαφέροντος χρειάζεται από το ένα άτομο για να κρατήσει το άλλο άτομο στη σχέση.

Ο σύντροφος που το εφαρμόζει στην πράξη, δεν έχει αληθινά συναισθήματα για το άλλο άτομο και απλά το εκμεταλλεύεται για να αποκτήσει μια επιφανειακή σχέση μαζί του. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή είναι μια πολύ εγωιστική συμπεριφορά καθώς ο breadcrumber δεν θέλει το άλλο άτομο να μπει σε άλλη σχέση. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί χειριστικές τακτικές, ρίχνοντας μερικά «ψίχουλα» ενδιαφέροντος, αραιά και πού, μόνο και μόνο για να μείνει το άλλο άτομο στη ζωή του.

Bread-crumbing is one of the most hurtful things to experience in a relationship. Read this to learn how to avoid being Breadcrumbed.