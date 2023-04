The Grey Rock Method: Η τεχνική που θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς έναν ναρκισσιστή

Τι ακριβώς είναι και πώς θα σε κάνει να θέσεις τα όριά σου

Όταν προσπαθείς να φέρεις στο μυαλό σου την εικόνα ενός ναρκισσιστή, πιθανότατα το πρώτο που σου έρχεται, είναι η αλαζονική του συμπεριφορά. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο ναρκισσισμός του είναι φανερός και απροκάλυπτος. Υπάρχει όμως έντονο ενδεχόμενο, ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου, να είναι κρυφός ναρκισσιστής και τότε τα πράγματα περιπλέκονται και δυσκολεύουν περισσότερο.

Το ότι δεν υπάρχουν φανερά σημάδια δεν τον κάνουν λιγότερο τοξικό και αν υποψιάζεσαι ότι ο σύντροφός σου είναι ένας από αυτούς, μπορείς να δοκιμάσεις την τεχνική που είναι γνωστή ως The Grey Rock Method και υπόσχεται να σε βοηθήσει στη διαχείριση της προσωπικότητάς του.

Η συγκεκριμένη μέθοδος σε βοηθάει να μην εμπλέκεσαι σχεδόν καθόλου σε μια χειριστική και τοξική συμπεριφορά ή αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, να συμμετέχεις έστω παθητικά. Με λίγα λόγια να ενεργείς σαν «γκρίζος βράχος», δηλαδή να είσαι σταθερός και να μην ανταποκρίνεσαι. Να τηρείς ουδέτερη στάση ώστε να κάνεις το άτομο με ναρκισσιστική συμπεριφορά να βαρεθεί εύκολα.

