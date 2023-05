Δυσκολεύεσαι με τα έντονα συναισθήματα; Τα άτομα με υψηλό EQ ποτέ, χάρη σε αυτή τη μέθοδο

Υιοθετούν το μοντέλο Wiser

Υπάρχουν πολλά άρθρα για το πώς να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις ή πώς να αυξήσεις το EQ σου αλλά με τα συναισθήματα τι γίνεται όταν δυσκολεύεσαι να τα διαχειριστείς; Η αλήθεια είναι πως τα πιο δυνατά από αυτά μάς τρομοκρατούν κι έτσι έχουμε την τάση να τα αγνοούμε. Όμως, όχι όλοι. Τα άτομα με υψηλό EQ, σύμφωνα με έρευνα του Harvard που κράτησε 80 ολόκληρα χρόνια, αποδέχονται όλα τους τα συναισθήματα κι αυτό χάρη στο μοντέλο Wiser που υιοθετούν.

Στην έρευνα, η παρατήρηση αφορούσε πάνω από 700 άνδρες από το 1938! Αυτό που παρατηρήθηκε λοιπόν από τη μεγάλη έρευνα, είναι ότι τα άτομα με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης δεν αφήνουν τα συναισθήματά τους να επηρεάσουν τις πράξεις τους και κυρίως δεν τα αγνοούν. Ακόμη κι όσα είναι πιο δύσκολα στη διαχείριση.

Υιοθετούν το μοντέλο Wiser για να τα αποδεχτούν χωρίς να επιτρέπουν σε αυτά να τους επηρεάζουν. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις συγκρούσεων, τα συναισθηματικά ξεσπάσματα και τα συναισθήματα θυμού είναι κοινά. Το συναισθηματικά έξυπνο άτομο ξέρει πώς να παραμείνει ήρεμο κατά τη διάρκεια στρεσογόνων καταστάσεων.

Emotional intelligence isn't something you simply have or don't have. There are many different competencies of EI. https://t.co/QWjEtVWSFU