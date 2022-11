Η απλή ερώτηση που θα σε βοηθήσει να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις

Είναι η πιο απλή κι έξυπνη στρατηγική

Είτε πρόκειται απλά να αποφασίσεις τι θα φας για μεσημεριανό, είτε ετοιμάζεσαι να κάνεις ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα σου, το να μπορείς να πάρεις μια απόφαση χωρίς να το μετανιώσεις την αμέσως επόμενη στιγμή, μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητά σου και την ποιότητα της ζωής σου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όλοι μας προσπαθούμε να πάρουμε την τέλεια απόφαση αλλά αυτή δεν υπάρχει με αποτέλεσμα να αναλωνόμαστε και να χάνουμε πολύ χρόνο άσκοπα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να πάρουμε «μια καλή απόφαση, μια μέτρια ή μια απόφαση που θα μετανιώνουμε μετά».

Η ερώτηση που μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο σωστές αποφάσεις είναι πιο απλή από ό,τι νομίζεις και μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα, σύμφωνα με τον διδάκτορα του πανεπιστημίου του Columbia, Christopher Frank. Λίγο πριν από μια μεγάλη ή μικρή απόφαση, αυτό που πρέπει να ρωτάμε λοιπόν τον εαυτό μας, είναι: «Τι ευχόμαστε να ξέραμε;».

