Quiet Dumping: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου εγκαταλείπει (σιωπηλά) τη σχέση σας

Μήπως μένεις σε μια σχέση χωρίς να έχεις ουσιαστική παρουσία;

Σίγουρα ξέρεις τι είναι το εργασιακό quiet quitting. Ήξερες όμως ότι υπάρχει και στις σχέσεις και είναι γνωστό και ως "quiet dumping"; Σε αντίθεση με το ghosting, στο quiet quitting ή quiet dumping ενός ερωτικού συντρόφου, υπάρχεις στη ζωή του άλλου αλλά δεν έχεις ουσιαστική παρουσία.

Το να βρίσκεσαι σε μια σχέση που είστε ναι μεν μαζί, αλλά στην ουσία δεν είστε, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη επικοινωνία και προσπάθεια, καταλαβαίνεις πως δεν θα σε γεμίσει συναισθηματικά μια τέτοια σχέση. Είναι συνήθως εκείνες οι σχέσεις στις οποίες μόνο ο ένας από τους δύο προσπαθεί να κανονίσει πράγματα, επικοινωνεί περισσότερο και δείχνει ενδιαφέρον. Ενώ η άλλη πλευρά, απλώς υπάρχει εκεί, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο.

Η ιδέα του quiet quitting στις σχέσεις αποδίδεται στον κωμικό δημιουργό του TikTok, Daniel Hentschel, στο σατιρικό του βίντεο. «Quiet quitting ή quiet dumping σημαίνει ο σύντροφός σου να επιλέγει να κάνει τα στοιχειώδη για να είναι μαζί σου αλλά να μη σε χωρίζει. Έχει χάσει το ενδιαφέρον του αλλά δεν θέλει να σε χωρίσει εκείνος. Εμφανίζεται κάθε μέρα αλλά δεν είναι ουσιαστικά παρών», λέει ο Hentschel στο βίντεο.

Σύμφωνα με την ψυχίατρο Era Dutta, όταν ένας ερωτικός σύντροφος εγκαταλείπει σιωπηλά τη σχέση, είναι σαν να ζεις με το φάντασμά του ή με έναν αδιάφορο συγκάτοικο: δεν μπορείς να πάρεις χαρά από το ότι είστε μαζί και συνυπάρχετε. «Αν έχεις μια σχέση που δεν σε ικανοποιεί και σε έχουν παρατήσει σιωπηλά, θα αρχίσεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου και θα αναρωτιέσαι ποιος φταίει. Αυτό καταπνίγει την προσωπική σου εξέλιξη και επηρεάζει αρνητικά την ψυχική σου υγεία σε μια κοινωνία, όπου ακόμα υπάρχει διστακτικότητα γύρω από τη συμβουλευτική ζευγαριών».

Here are two warning signs your partner may be "quiet quitting" your relationship. https://t.co/nwd22XcSiE pic.twitter.com/Z8MvK7pawE